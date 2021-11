XV de France: Alldritt voit la concurrence "comme un challenge"

Relégué sur le banc des remplaçants samedi contre l’Argentine (29-20), Grégory Alldritt assure voir d’un bon œil la concurrence au poste de troisième ligne. Sans amertume.

Titulaire pendant le dernier Tournoi des Six Nations, Grégory Alldritt a débuté la rencontre face à l’Argentine (29-20) dans une position qu’il connait peu: le banc des remplaçants. Pour affronter les Pumas, Fabien Galthié avait préféré débuter avec François Cros, Cameron Woki et Anthony Jelonch pour former la troisième ligne.

"Ca ne peut que me faire progresser"

"Il y a une bonne émulation. La concurrence est très saine et c’est quelque chose qui me fait du bien aussi. C’est un challenge. Pendant des années, on s’est toujours plaint que des joueurs étaient installés, que ce n’était pas forcément les joueurs en meilleur forme qui jouaient. Que ce soit les meilleurs qui jouent, je prends ça comme un challenge. J’adore ça. Ça peut me faire que du bien et ça peut que me faire progresser", a déclaré le Rochelais mercredi en conférence de presse. Il a également assuré ne pas avoir "pris un coup derrière la tête", quand il a appris qu’il ne serait pas titulaire pour le premier match des Bleus de la tournée de novembre.

"Je vois ça comme un challenge"

"Quand on voit les troisièmes lignes qui jouent, ce sont trois très bons joueurs. Ça met de la motivation en plus. A l’entrainement, on essaye d’aller plus loin, de se surpasser. Je le prends très bien. Je vois ça comme un challenge", a-t-il poursuivi.

Avant le début de la tournée, Fabien Galthié avait beaucoup insisté sur le rôle des remplaçants, des "finisseurs" selon le terme désormais utilisé par le staff du XV de France. Aussi parce que depuis le début de l’ère Galthié, les Bleus négocient très mal leurs fins de matchs. "Les joueurs qui rentrent en cours de match ont un rôle très important voire capital. C’était intéressant et aussi une mission très compliquée", a appuyé Grégory Alldritt.

Le XV de France dispute dimanche son deuxième match de la tournée d'automne, face à la Géorgie (14 heures), avant de recevoir les All Blacks le week-end suivant. Face aux Géorgiens, Grégory Alldritt devrait être titulaire.