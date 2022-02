XV de France: Danty de retour dans les 42 pour préparer l'Ecosse

Dans un premier temps non retenu, le Rochelais Jonathan Danty a été rappelé dans le groupe du XV de France pour préparer le déplacement en Ecosse, pour la 3e journée du Tournoi des VI nations.

Le centre de La Rochelle Jonathan Danty, non retenu jeudi dans la liste des 42 Bleus convoqués pour préparer le match contre l'Ecosse, pour le Tournoi des six nations, fait finalement son retour, a annoncé ce vendredi la Fédération française de rugby. "Tani Vili (0 sélection, 21 ans, ASM Clermont Auvergne) est remplacé par Jonathan Danty (12 sélections, 29 ans, Stade Rochelais) dans le groupe des 42 joueurs du XV de France pour préparer le match contre l'Ecosse du Tournoi des Six Nations 2022", a précisé la FFR dans un communiqué. Pour Vili, il s'agit d'une petite alerte physique.

Titulaire face aux Blacks

Danty s'était blessé à une cheville lors du premier match des Bleus dans le Tournoi, face à l'Italie (37-10), au Stade de France le 6 février. Il avait ensuite dû déclarer forfait contre l'Irlande, samedi dernier (victoire des Bleus 30-24). Danty avait disputé l'intégralité du match contre les All Blacks le 20 novembre dernier, qui avait vu la victoire des Bleus (40-25) au Stade de France.

Les 42 joueurs destinés à préparer la troisième rencontre du XV de France, seule équipe invaincue dans le Tournoi, le 26 février à Edimbourg, sont attendus dimanche soir à Marcoussis (Essonne).