VI Nations: les instances démentent travailler sur un tournoi à 7 et l’expulsion de l’Italie

Les organisateurs du Tournoi des VI Nations démentent la tenue de discussions pour intégrer une nouvelle nation à la compétition ou en remplacer une, comme cela a récemment filtré.

Non, le Tournoi des VI Nations ne va pas devenir celui des VII Nations. Non, l’Italie ne sera pas remplacée par l’Afrique du Sud. C'est ce qu'assure le comité du tournoi dans un communiqué pour démentir les récents échos sur de possibles changements dans la compétition. Ceux-ci laissaient entendre que la place de l’Italie (15 fois dernière, dont 11 fois en perdant tous ses matchs), en souffrance depuis son intégration en 2000, était menacée.

"Six Nations Rugby, comprenant les six Fédérations et CVC (fonds d’investissement dans le capital du Tournoi, ndlr), souhaitent confirmer qu'ils n'entretiennent aucune discussion ni n'élaborent de plans pour ajouter ou remplacer une fédération participante, indique un communiqué. Toute son énergie est concentrée sur les discussions stratégiques en cours concernant les fenêtres internationales de juillet et novembre et la structure de la saison mondiale, et pour assurer un résultat positif pour le développement du jeu."

L'Afrique du sud au coeur des débats

Selon les informations de RMC Sport, des négociations ont été entamées pour une entrée en lice de l’Afrique du Sud dans la prestigieuse compétition d’ici quelques années. Contrairement aux éléments parus dans la presse britannique, la participation de la sélection sud-africaine n’est pas liée à l’éviction de l’Italie.

Le Tournoi des VI Nations passerait plutôt à sept équipes. L’Afrique du Sud n’a pas officiellement fait la demande auprès des organisateurs de l’épreuve mais la fédération africaine est bien intéressée par cette éventualité. Toujours selon les informations de RMC Sport, des échanges existent entre les différentes parties. Mais rien n'est encore bouclé. D'autant que certains dirigeants britanniques sont encore réticents.

Début février, le directeur exécutif de la compétition, Benjamin Morel, assurait qu’aucun bouleversement n’était prévu à court terme dans le Tournoi des VI Nations. Une possible intégration de l’Afrique de Sud ne pourrait pas intervenir avant 2025, date jusqu’à laquelle les Springboks sont liés avec le Rugby Championship.