Galles-France: "Ce sont des moments rares", les Bleus savourent avant l'Angleterre

La France, victorieuse du pays de Galles 13-9 à Cardiff vendredi soir lors de la 4e journée du Tournoi des VI Nations 2022, n'est plus qu'à 80 minutes d'un Grand Chelem, après lequel elle court depuis 2010.

Ils ne sont qu'à 80 minutes du Grand Chelem. Victorieux 13-9 contre le pays de Galles, au terme d'un match irrespirable, les joueurs du XV de France peuvent créer l'exploit samedi prochain avec une victoire à domicile contre l'Angleterre. En attendant, Fabien Galthié, Antoine Dupont et Romain Ntamack savourent, même si le match a été frustrant.

Galthié: "On va vraiment célébrer"

"Le quatrième match de la compétition, notamment pour le Grand Chelem, il est clé. On savait que ça serait difficile. On savait que face à cette équipe qui est hyper-tactique et menée d'une main de maître par (Dan) Biggar et par ses joueurs d'expérience ça allait se jouer comme ça (...). Là on va vraiment célébrer ce moment parce que ce sont des moments rares pour nous tous. On va donc le célébrer comme un moment rare et puis on va vivre une belle semaine pour retrouver nos supporters, notre public au Stade de France et il y aura un match à jouer face à l'Angleterre", a souligné Fabien Galthié au micro de France 2 au coup de sifflet final.

Ntamack: "On sait serrer les rangs quand il faut"

Bousculés jusqu'à la sirène, les Français ont offert une belle résistance en défense, mais tout n'a pas été parfait. "L'équipe n'a rien lâché même si on a été vraiment en difficulté les trois-quarts du temps, a analysé Romain Ntamack sur France Télévisions. On a montré qu'en défense on était solide. On leur a offert neuf points donc je pense qu'il y a encore pas mal de choses à corriger pour la semaine prochaine. Mais par rapport à l'état d'esprit et l'engagement on est heureux. (...) La plupart des matches on les gagne sur notre défense. On ne laisse rien à l'adversaire, on leur donne très peu de points. On l'a encore montré aujourd'hui, on a eu un ballon d'attaque et on a marqué un essai, ça montre l'efficacité que l'on peut avoir. On sait serrer les rangs quand il faut".

Dupont: "Ce n'était pas le plus beau match à regarder"

Un constat partagé par son capitaine Antoine Dupont, une nouvelle fois solide pour la 4e journée du Tournoi. Le demi de mêlée du Stade Toulousain avoue que "ce n'était pas le plus beau match à regarder" face à "une équipe très pragmatique".

"On leur donne des miettes et ils arrivent à marquer des points. On l'a vu sur le début de match, ils nous ont bien contenus. On a su rester dans notre stratégie, on a pas perdu notre sang-froid et c'était l'important pour pouvoir gagner. On essaie de transformer la pression en motivation. On avait dit en début de tournoi qu'on voulait avoir les cartes en main sur cette dernière rencontre, voilà, c'est chose faite. Maintenant on va pouvoir s'y consacrer pleinement. (...) On va passer des bons moments ensemble mais on va attendre une semaine et j'espère qu'on pourra faire la fête". Il reste 80 minutes et un Crunch bouillant face à l'Angleterre pour réaliser ce doux rêve de Grand Chelem.