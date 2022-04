XV de France: "Il a fait tout ce qu’il a pu pour le sauver", Ibañez a assisté à la mort de son ami en kayak

Parti descendre en kayak la rivière Deva, dans le nord de l’Espagne, Raphaël Ibañez a assisté impuissant à la mort de son ami d’enfance, pris dans un courant. Le manager des Bleus a tenté de le sauver, en vain.

Raphaël Ibañez a vécu l’horreur. Celle de voir son copain d’enfance mourir sous ses yeux, presque dans ses bras, lors d’une sortie en kayak qui a mal tournée. Parti descendre la rivière Deva, nichée dans le nord de l’Espagne, le manager du XV de France (49 ans) a assisté impuissant à la noyade de son ami de 48 ans, Fabrice Labarrière, pris puis incapable de se sortir d’un important courant s’enfonçant sous des rochers.

La scène tragique, racontée par le journal espagnol El Comercio, est intervenue lundi matin non loin du petit village de La Hermida. "Il est tombé de son bateau et est resté bloqué dans les remous sous un rocher et des branches, a raconté au Parisien un proche de l’ancien capitaine de l’équipe de France de rugby, quatre fois vainqueur du Tournoi des Six Nations. Il s’est noyé. Raphaël était à côté de lui. Il a fait tout ce qu’il a pu pour le sauver, mais en vain."

Ibanez "très choqué"

Une importante opération de secours, nécessitant deux hélicoptères, des pompiers et de la protection civile, a rapidement eu lieu sur place, au niveau de l’intersection entre deux rochers connus dans la région sous le nom de "Las Lágrimas de Don Pelayo" ("Les larmes de Monsieur Pelayo"). Après plusieurs heures d’interventions, le corps inerte du Français, originaire des Landes comme le manager des Bleus, a pu être extrait. Il doit désormais être rapatrié en France.

"C’était imprudent de leur part de s’y rendre sans accompagnement et sans le matériel adéquat. C’est une zone très difficile, il faut être expérimenté, a assuré le vice-président de l’Acanta, une association qui regroupe des professionnels du tourisme de la région cantabrique. Le secteur est ouvert du jeudi au dimanche pour être sûr d’avoir du personnel de secours et dans les associations à disposition si besoin. Le week-end, beaucoup de monde vient dans ce coin." Encore "très choqué", Ibañez n’a pas souhaité s’exprimer sur ce drame.