XV de France: Laporte promet une décision "rapide" sur l'avenir de Galthié

Invité samedi des Grandes Gueules du Sport sur RMC, avant le match France-Angleterre du Tournoi des VI Nations, Bernard Laporte a admis que la prolongation du sélectionneur Fabien Galthié était en très bonne voie.

Il y a de grandes chances pour que le contrat de Fabien Galthié, qui s'achève en 2023, soit bientôt renouvelé. Avant le Tournoi des VI Nations, Bernard Laporte avait fait comprendre que la prolongation du sélectionneur du XV de France serait facile en cas de bons résultats. Les Bleus étant désormais à une victoire du Grand Chelem, il n'y a donc pas de raison pour que la reconduction ne se fasse pas. "Oui", a répondu samedi le président de la Fédération française de rugby, interrogé sur RMC à quelques heures du coup d'envoi du match contre l'Angleterre (21h).

"J'ai parlé hier à l'équipe, aux joueurs, au staff. On décidera rapidement, effectivement. C'est une évidence", a également déclaré Bernard Laporte, invité des Grandes Gueules du Sport.

"Laissez faire les choses"

Des échanges avaient déjà eu lieu lors de la préparation du Tournoi, à Cassis. Bernard Laporte a voulu rassurer le staff. "Je les comprends, que ce soit Fabien ou les membres du staff. Ils sont contactés par les clubs, ils doivent donner des réponses. C'est tout à fait logique, ça se termine dans un an et demi. C'est leur métier, il faut l'accepter. Mais comme je leur ai dit: 'Laissez faire les choses'. Et on les fera bien", a expliqué l'ancien ministre, qui demandait à l'équipe technique de donner satisfaction sur le terrain pour "donner la possibilité de facilement reconduire".

En cas de prolongation, Bernard Laporte a expliqué qu'il s'occuperait simplement du contrat de Fabien Galthié, la composition du staff étant à la charge de ce dernier. "Si je dois reconduire quelqu'un, c'est le sélectionneur, qui fait son équipe", a précisé le dirigeant.