XV de France: alerte pour Dupont, touché au bras gauche

Le demi de mêlée toulousain des Bleus, Antoine Dupont, a dû arrêter son entraînement ce mardi après-midi lors de la séance à haute intensité du XV de France. Il se plaint du bras gauche.

Séance écourtée pour Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus a dû arrêter son entraînement ce mardi après-midi lors de la séance à haute intensité du XV de France. Le meilleur joueur du monde se plaignait du bras gauche après un choc sur le biceps selon son partenaire François Cros ensuite présent en conférence de presse. Une blessure sans gravité selon son coéquipier au Stade Toulousain: "Il a pris un coup au biceps mais je ne pense pas que ce soit bien grave, il a préféré ne pas prendre de risque." Dupont affichait d'ailleurs un certain sourire au milieu de ses partenaires à la fin de la séance.

Fickou et Couilloud également menagés, Alldritt de retour

En plus d'Antoine Dupont, le centre Gaël Fickou et le demi de mêlée Baptiste Couilloud, malades, ont également été ménagés lors de l'entraînement. "On est au complet: seuls Gaël Fickou et Baptiste Couilloud sont grippés donc ils ont été ménagés", a expliqué Thibault Giroud, directeur de la performance des Bleus. Matthieu Jalibert et Thomas Jolmès sont forfaits pour ce déplacement. Une situation "difficile à vivre" comme précisé par le premier cité. Grippé lundi, Grégory Alldritt était lui de retour à l'entraînement du jour pour la séance à haute intensité, avec le numéro 8 dans le dos.

Le XV de France affronte le pays de Galles, vendredi (21 heures), lors de la 4e journée du Tournoi des VI Nations 2022. Les hommes de Fabien Galthié, dernière équipe invaincue grâce aux succès contre l'Italie, l'Irlande et l'Ecosse, peuvent encore décrocher leur premier Grand Chelem depuis 2010. Il faudra pour cela dominer les Gallois donc, puis l'Angleterre le 19 mars au Stade de France.