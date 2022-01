XV de France: Dupont "va bien" promet un Galthié rassurant

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont, absent du début du stage de préparation au Tournoi des VI Nations 2022 ne devrait pas être absent trop longtemps. Fabien Galthié, le sélectionneur tricolore a confirmé que le demi de mêlée "va bien".

Tout justé récompensé par la presse britannique pour son année 2021 de grande facture, Antoine Dupont manque à l'appel pour le début du stage de préparation du XV de France avant le Tournoi des VI Nations. Mais le capitaine des Bleus "va bien" selon les mots du sélectionneur Fabien Galthié.

"Je l'ai eu, on a échangé: il va bien. Il a repris l'entraînement depuis deux semaines, a estimé le technicien français mercredi face à la presse. Il souhaitait jouer (contre Cardiff, en Champions Cup) mais le match n'a pas pu se jouer. En plus, il a été contrôlé positif au Covid-19 ensuite. Mais il va bien, il s'entraîne toujours."

Dupont pourrait rejouer ce week-end

Le demi de mêlée de Toulouse (26 ans, 35 sélections), récemment désigné meilleur joueur du monde, n'a plus joué depuis mi-décembre et la première journée de Champions Cup. D'abord blessé puis positif au Covid-19, le crack du rugby français pourrait bientôt retrouver les terrains avec son club. Ce qui lui permettrait ensuite de jouer avec le XV de France.

"Aujourd'hui mercredi, il a un test dans son club et, en fonction des résultats, il jouera ou pas avec le Stade toulousain, a encore estimé Fabien Galthié. Cela, c'est la décision de son manager Ugo Mola et je lui fais confiance pour prendre la meilleure décision pour son équipe et pour Antoine."

Galthié: "Des bonnes nouvelles concernant les joueurs"

Antoine Dupont a repris l'entraînement en début de semaine dernière après s'être ressenti de douleurs à un genou courant décembre. Initialement convoqué dans la liste des 42 joueurs pour préparer le Tournoi 2022, Dupont avait dû déclarer forfait après avoir été testé positif au Covid-19, en compagnie de plusieurs de ses coéquipiers à Toulouse, dont Romain Ntamack, Cyril Baille, François Cros ou Anthony Jelonch.

"On échange avec tous les joueurs. A distance bien sûr. On a des bonnes nouvelles concernant les joueurs et leur état de santé, leur état d'esprit. Ils vont bien", a complété le patron des Bleus.

Le XV de France est rassemblé dans le sud de la France pour un stage de préparation au Tournoi des six nations (5 février-19 mars). Les Bleus affrontent l'Italie, le 6 février au Stade de France.