XV de France: péniche, Jean-Luc Reichmann et déjeuner dominical... Comment les Bleus ont fêté leur Grand Chelem

Après leur victoire contre l'Angleterre, les joueurs et le staff du XV de France ont fêté leur Grand Chelem sur une péniche une bonne partie de la nuit avec les familles et les proches. Avant de déjeuner tous ensemble ce dimanche midi.

Et soudain, le Stade de France s’est transformé en discothèque. Quelques instants après être montés sur le podium pour recevoir leur trophée de vainqueurs du Grand Chelem samedi, les Bleus ont dansé au son de "Freed From Desire", leur hymne de victoire, sous les yeux d’un public resté en masse dans les tribunes. Avant de rentrer aux vestiaires. Là, les hommes de Fabien Galthié ont savouré. Une bière à la main, le téléphone dans l’autre pour immortaliser l’événement.

Le Premier ministre Jean Castex est venu féliciter Antoine Dupont et ses partenaires. Max Guazzini est là aussi. L’ancien président du Stade Français, grand sourire, en a profité pour poser en photo avec Fabien Galthié, son ancien entraîneur en club. Alain Lardet, général de la Légion étrangère, qui avait accueilli les Français à Carpiagne pour préparer le Tournoi des VI Nations voilà quelques semaines, est aussi de passage.

La fête sur une péniche

"C’est tranquille, dira Fabien Galthié en conférence de presse. Je pense qu’il y a aussi de la fatigue. C’est heureux et paisible pour le moment." Tous ensuite montent dans un car pour poursuivre la soirée. Plusieurs joueurs, dont Dupont et Penaud, prennent alors le trophée dans les bras pour de nouveaux clichés. Le groupe France va fêter ça sur une péniche, comme en novembre après la victoire contre les All Blacks.

Cette fois, ils rejoignent, tardivement, l’ouest de Paris. Le nom de l’établissement va parfaitement à cette équipe : "le Diamant bleu". Sur place, plusieurs centaines de personnes sont présentes, surtout des familles et des proches de joueurs, ainsi que des partenaires de la Fédération et quelques personnalités dont l’animateur télé et comédien Jean-Luc Reichmann et l’ancien international néo-zélandais Sean Fitzpatrick.

L’endroit, privatisé, est plein à craquer. Durant une bonne partie de la nuit, les Bleus en ont logiquement profité. Et ce n’est pas franchement terminé... Ce dimanche midi, ils avaient prévu de déjeuner tous ensemble avant de se quitter quelques heures plus tard et de rentrer en club. Dupont et les autres ne se retrouveront pas avant plusieurs mois. Certains d’entre eux s’envoleront pour le Japon fin juin, et la plupart de ce groupe ne se reverra qu’au mois de novembre, à un an de la Coupe du monde que tous ont déjà en tête.