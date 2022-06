XV de France: quatre cas positifs au Covid, au moment de partir pour le Japon

Juste avant de s’envoler vers le Japon pour y disputer les deux tests de la tournée d’été, les 2 et 9 juillet, le quinze de France a déploré quatre tests positifs dans ses rangs. Deux membres du staff, Labit et Edwards et deux joueurs, Spring et Luc, sont finalement à l’isolement et restent pour le moment à Paris. En espérant rejoindre les Bleus plus tard.

Ça commence mal. Au moment de s’envoler pour le Japon, le Covid vient contrecarer les plans du quinze de France. Depuis mardi (mais également ce mercredi), quatre membres de la délégation ont appris que leurs résultats des tests étaient positifs. Ainsi, l’entraîneur en charge de l’attaque, Laurent Labit, et celui responsable de la défense, Shaun Edwards, sont positifs, tout comme les deux arrières le Toulonnais, Aymeric Luc, et le Racingman, Max Spring.

Ils n’ont donc pas pris l’avion avec leurs coéquipiers, lesquels s’envolent ce soir en direction du Japon, et ont été mis à l’isolement à Marcoussis, au Centre National de Rugby. La volonté de la FFR est d’attendre que ces quatre membres du XV de France soient de nouveau négatifs, pour qu’ils puissent rejoindre la délégation par la suite. Le comité médical de la FFR a pris contact avec Fédération Japonaise, pour "l’informer et définir la conduite à tenir".

Aldegheri, blessé et forfait

Reste que les Bleus, pour la plupart ensemble depuis une semaine, ont vécu un match à Londres au sein des Barbarians britanniques face à l’Angleterre (victoire 52-21) et qu’il ne faudrait pas que le virus se propage dans leurs rangs. Les autorités japonaises, très strictes à ce sujet, accueilleront peut-être la nouvelle fraîchement… sur place, le quinze de France doit disputer deux matchs face au Japon les samedi 2 et 9 juillet. Par ailleurs, touché à une cuisse, le pilier toulousain Dorian Aldegheri est forfait pour la tournée. Aucun remplaçant n’a été mentionné.