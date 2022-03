XV de France: "On sait maintenant qu'on peut gagner moche", se félicite Labit après la victoire à Cardiff

Au micro des Grandes Gueules du Sport, ce samedi sur RMC, l’entraîneur des arrières du XV de France Laurent Labit a souligné l’évolution des Bleus après leur victoire contre le pays de Galles vendredi soir (13-9) dans les VI Nations.

À une victoire du Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France peut compter sur la polyvalence de ses joueurs. C’est en tout cas le constat dressé par son entraîneur des arrières Laurent Labit ce samedi matin, au lendemain de la victoire étriquée sur le pays de Galles (13-9). "On sait qu’on a des joueurs pour gagner brillamment, on sait aussi maintenant qu’on a des joueurs pour gagner moche, explique-t-il au micro de RMC, invité des Grandes Gueules du Sport. Les grandes équipes se construisent dans ces matchs-là".

"On sait la difficulté de jouer les Irlandais, (les Anglais) vont laisser pas mal d’énergie cet après-midi"

"On est plutôt satisfaits du match" poursuit-il, soulignant en face "une équipe redoutable au niveau stratégique et tactique". "On savait qu’on allait avoir plus que du fil à retordre pour aller chercher un résultat", complète-t-il. Vendredi soir, le XV de France s’est imposé avec beaucoup moins de marge que face à l’Italie (37-10), l’Irlande (30-24) et l’Écosse (36-17).

"On respecte bien sûr les Anglais, déjà ils ont un match très difficile à jouer en recevant l’Irlande, tempère Labit à propos du prochain adversaire des Bleus. On a un jour de plus de récupération qu’eux. Au dernier match du tournoi, (ce) n’est pas négligeable. On sait la difficulté de jouer les Irlandais, ils vont laisser pas mal d’énergie cet après-midi". Avant de se rendre au Stade de France pour une possible finale samedi prochain (21h), l’Angleterre doit d’abord ce défaire du XV du Trèfle ce samedi (17h45).

"Par le jeu ou l’atmosphère, on aura les moyens de mettre l’Angleterre sous pression"

L’ancien coach du Racing s’impatiente à propos de ce dernier rendez-vous, qui peut offrir le premier titre et premier Grand Chelem à la France depuis 2010, heureux de "retrouver notre stade, notre public, la ferveur qu’il y a depuis quelques mois avec ce qu’il se passe et une victoire dans le tournoi à aller chercher. Je pense que par le jeu ou l’atmosphère qu’il y aura au Stade de France, on aura les moyens de mettre l’Angleterre sous pression".