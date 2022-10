XV de France: Rey remplace Wardi pour la tournée automnale

Reda Wardi, expulsé ce dimanche lors du choc de Top 14 entre Toulouse et La Rochelle, est forfait pour l’Autumn Nations Series (5-20 novembre). Il est remplacé par Jérôme Rey (LOU) dans le groupe.

Reda Wardi va devoir patienter pour connaître les joies d’une première sélection avec le XV de France. Expulsé ce dimanche lors du choc de Top 14 entre les Maritimes et Toulouse (victoire 26-17 des Toulousain), le pilier gauche de La Rochelle (27 ans) est remplacé dans le groupe retenu pour disputer l'Autumn Nations Series par Jérôme Rey (LOU).

Dimanche, Wardi a reçu un carton rouge pour un coup d’épaule au niveau du visage d’Antoine Dupont. Si la Ligue nationale de rugby n’a pas encore prononcé de sanction à l’encontre du Rochelais, le règlement prévoit une suspension pouvant aller à plusieurs semaines pour un tel geste. Les suspensions s’appliquant également aux matchs internationaux, l’équipe de France est donc dans l’obligation de se passer du pilier gauche.

Une pluie de forfaits ces derniers jours

Comme souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec le forfait de Wardi, Rey (27 ans), qui n’a encore jamais porté le maillot du XV de France, va rejoindre le groupe des 42 à Marcoussis avec l’objectif de connaître sa première sélection en Bleu.

Ces derniers jours, l’équipe de France a dû faire face à une pluie de forfaits. Ce week-end, Clément Castets, Thomas Jolmes et Louis Le Brun ont été appelés pour pallier les absences de Jean-Baptiste Gros, Florian Verhaeghe et Romain Buros. En novembre, les hommes de Fabien Galthié disputeront trois tests-matchs: face à l'Australie (5 novembre) au Stade de France à Saint-Denis, l'Afrique du Sud (12 novembre) au Vélodrome de Marseille et le Japon (20 novembre) au Stadium de Toulouse.