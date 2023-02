Italie-France: le premier essai de Dumortier pour son baptême avec les Bleus

Ethan Dumortier s'est distingué pour sa première sélection avec le XV de France en inscrivant son premier essai face à l’Italie, ce dimanche à Rome, lors de la première journée du Tournoi des VI nations. L’ailier du LOU a profité d’une ouverture sublime de Romain Ntamack pour se mettre en évidence.

Il n’a pas mis longtemps à se montrer décisif. Moins d’une demi-heure pour être précis. Ethan Dumortier a profité de son baptême avec le XV de France pour inscrire rapidement le premier essai de sa carrière internationale.

L’ailier du LOU, lancé par Fabien Galthié, a profité d’une ouverture au pied exceptionnelle de Romain Ntamack pour aller aplatir tranquillement derrière les poteaux face à l’Italie, ce dimanche à Rome, lors de la première journée du Tournoi des VI nations (26e).

Meilleur marqueur d’essais du Top 14

De quoi lancer parfaitement son aventure chez les Bleus. Et confirmer sa montée en puissance cette saison. Le joueur de 22 ans, sacré champion du monde U20 durant l’été 2019 en Argentine, est actuellement en tête du classement des meilleurs marqueurs d’essais en Top 14 (8), devant le Palois Emilien Gailleton (7) et le Clermontois Alivereti Raka (7). Lyon occupe la troisième place du classement, derrière le Stade Toulousain et le Stade Français.