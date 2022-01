XV de France: "Notre mission, c’est de gagner", affirme Galthié

A dix jours du premier match des Bleus face à l’Italie au Stade de France, le sélectionneur Fabien Galthié, actuellement en pleine préparation, s’est prêté au jeu d’une journée médiatique. Il en a profité pour rappeler les ambitions de son équipe et de l’installer, enfin, tout en haut du Tournoi des VI Nations.

Est-ce enfin la bonne? Douze ans après avoir remporté le Tournoi des VI Nations, avec au passage un Grand Chelem, le XV de France va-t-il mettre fin cette année à plus d’une décennie de frustration chez ses supporters? La réception de l’Irlande et de l’Angleterre - et cette fameuse édition "en année paire" - plaide toujours en faveur des tricolores. Surtout après avoir fait le plein lors des tests d’automne (une première depuis 2014) et battu les All Blacks… après leur avoir passé quarante points!

Le sélectionneur Fabien Galthié a concédé aujourd’hui son ambition et celle des siens: «Notre mission, depuis le début, c’est de gagner les matchs et gagner les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés. Et ça reste notre conviction». Il n’a d’ailleurs pas manqué grand-chose aux Bleus pour le faire. Un essai de trop des Anglais au Stade de France en 2020, la même chose à Twickenham en fin de match en 2021 afin d’éviter de courir après une différence de points inaccessible lors de la dernière levée face à l’Ecosse et, à chaque fois, une place de deuxième. Sur laquelle Galthié insiste.

"On finit premiers ex-aequo battu au goal-average par les Anglais, seconds, battus par les Gallois? Mais nous apprenons à chaque compétition. Nous avons appris de chacune de nos sorties. Et tout le monde: staff, joueurs. Dans leur méthode, leur préparation, leur maturité. On accumule de l’expérience".

Vingt matchs au compteur. La moitié du parcours vers la Coupe du Monde en France. Le moment de s’affirmer: "Oui cette expérience là va nous permettre de construire la dernière marche. Celle qui va nous permettre de remporter la compétition. On veut construire cette dernière marche pour la gravir".

Un Tournoi plus relevé que jamais

Mais quand on jette un œil sur les forces en présence, on se dit aussi que les tenants du titre gallois sont rejoints cette année par une cohorte de potentiels favoris, renforcés par des résultats exceptionnels lors des tests d’automne. Les Irlandais et les Français ont battu la Nouvelle-Zélande, les Anglais ont fait de même face aux champions du monde sud-africains et, à un degré moindre, les Écossais ont réussi à mater les Australiens. Difficile de prétendre vouloir tout emporter, tant cette édition du Tournoi des VI Nations semble plus relevée que jamais.

"C’est une compétition très difficile, poursuit Galthié. Chaque équipe est en mesure de le remporter. Chaque match, face à chaque adversaire, est une histoire totalement différente. Avec des complexités tactiques et stratégiques complètement différente". Pour autant, les Français font figure de favoris chez nombre de bookmakers outre-Manche. Ce qui n’est pas pour déplaire au sélectionneur: "On accueille le compliment tel quel. On est très heureux de recevoir ces commentaires, de les écouter. Ça récompense le travail que nous avons réalisé depuis deux ans. L’engagement des joueurs, les vertus de l’équipe". À eux de se payer maintenant.