XV de France: dans la tête de Melvyn Jaminet, le buteur des Bleus

Depuis qu’il porte le maillot des Bleus l’été dernier, Melvyn Jaminet, six sélections, affole les statistiques: 89 points inscrits, 34 coups de pieds réussis sur 37, le tir de la victoire en Australie et un sans-faute face aux Blacks en novembre. A quelques jours du début du Tournoi des VI Nations, l’arrière catalan de 22 ans nous a ouvert les portes d’une séance d’entraînement pour comprendre sa routine face aux perches.

"Pour commencer c’est simple, le tee, j’essaye de le mettre axe au poteau, explique-t-il. Ensuite, je mets la valve face au terrain et l’arête du ballon toujours dans l’axe des poteaux. Je me relève, quatre pas d’élan, c’est un peu aux sensations. Je visualise un point sur le ballon où mon pied va frapper et je fixe un point assez haut dans les tribunes, ce qui me donne une trajectoire. Pendant 30 secondes, je fixe le point sur le ballon, le point en tribune. Je me mets dans ma bulle et j’oublie ce qui se passe à côté. Puis je m’élance et je frappe." A écouter Melvyn Jaminet (22 ans), réussir une pénalité semble un jeu d’enfant. Une routine assez simple qui est venue au fil des entraînements. Et contrairement au Gallois Dan Biggar ou à l’Argentin de Castres Benjamin Urdapilleta, aucun tic de bras pour accompagner sa préparation.

Le buteur français tourne à près de 92% de réussite avec le XV de France, soit 34 coups de pieds réussis sur 37 tentatives, et une moyenne de 14,8 points par match. Jaminet s’entraîne trois ou quatre fois par semaine face aux perches. Jamais très longtemps. Quinze ou vingt minutes à peine. La routine est bien huilée. Une quinzaine de coups de pieds toujours sur la ligne des 22 mètres. D’abord face aux poteaux puis, pour finir, le long de la ligne de touche. Loin des 50 pénalités frappées par Dan Carter lors de sa présentation à Aimé-Giral où le buteur des Blacks avait commencé sur la ligne des 50 mètres pour finir presque au poteau de corner. Il en avait passé… 49! Une anecdote qui a surpris l’arrière usapiste. Jaminet, qui a côtoyé l’Anglais Jonny Wilkinson lors des années toulonnaises, adore l'exercice depuis tout petit. "J’ai toujours aimé buter, avoue-t-il. J’aimais prendre le ballon et aller m’entraîner tout seul. Depuis tout petit j’aime ça et je prends toujours autant de plaisir aujourd’hui." Encore plus à Aimé-Giral où les conditions climatiques peuvent changer en cours de séance avec l’influence du vent.

Bien plus qu’un buteur

Qualifié d’OVNI par Fabien Galthié, Jaminet est en train de battre tous les records des buteurs français. Il a inscrit 89 points lors de ses six premières sélections l’année dernière, ce que personne n’avait réussi avant lui. Ni Christophe Lamaison (46 points), ni Thomas Castaignède (42 points) par exemple. Frédéric Michalak, meilleur réalisateur français avec 436 points, avait inscrit une simple pénalité en six sélections. Le XV de France tient un buteur jeune et fiable, indispensable au haut niveau pour remporter des matches et des tournois. Mais pas seulement. En plus d’être performant face aux perches, Jaminet est serein en défense, à l’aise sur les ballons hauts et avec une vitesse de course qui lui permet de faire des grosses différences comme lors de la victoire face aux All Blacks, en novembre, où il est le premier soutien sur la relance de Romain Ntamack.

Promis de nouveau à une place de titulaire pour le début du Tournoi des VI Nations, dès le 6 février contre l’Italie au Stade de France, le natif de Hyères va goûter pour la première fois cette compétition pas comme les autres. Un bonheur non dissimulé. "C’est un championnat énorme, le plus gros du monde, dit-il avec des étoiles dans les yeux. Quand j’étais jeune, j’étais excité de pouvoir regarder les matches. Et là de pouvoir y participer c’est excitant. J’ai hâte de découvrir les stades que je ne connais pas, les équipes que je ne connais pas. Je suis très pressé de découvrir ça."

Jaminet, actuellement avec le reste du groupe France en stage de préparation, n’a, pour l’heure, affronté que des nations du Sud, excepté la Géorgie. A 22 ans, il s’apprête à découvrir les charmes du Tournoi. Avec un objectif affiché: "Tout le monde se sent prêt et on a envie de gagner le Tournoi".