Bamba, Taofifenua, Cros, Tanga, et même Jelonch: Galthié fait le point sur les blessés avant France-Ecosse

En marge de l’annonce de la composition d’équipe pour affronter l’Ecosse samedi, le sélectionneur Fabien Galthié a évoqué l’infirmerie des Bleus: Bamba, Taofifenua, Cros et Tanga, et même le Toulousain Anthony Jelonch, qui est avec son club, tous les indisponibles concernent le pack. Ce qui implique, notamment en deuxième ligne, des adaptations.

On ne va pas remettre en avant le vieil adage qui avance qu’au rugby, les avants déplacent les pianos et les trois-quarts en jouent. Pourtant il faut peut-être y voir une relation entre le boulot des forçats du pack et les blessés actuels… qui sont tous des avants. Avec des origines de blessures et des diagnostics bien différents. En égrenant les postes, le pilier Demba Bamba est revenu d’Edimbourg avec une entorse à la cheville gauche récoltée pendant la rencontre face aux Ecossais. A la sortie des vestiaires, il était "strappé" et boîtait quelque peu.

Pas de panique, il s’avère que son cas n’est pas inquiétant comme l’a dit ce matin le manager Raphaël Ibanez: "Après avoir réalisé des examens, il s’est avéré que c’était un gros coup sur la cheville. Donc ça suit son cours." Pas d’entraînement pour lui cette semaine, mais un retour à prévoir rapidement. C’est juste ennuyeux pour le Lyonnais, à la lutte avec Dorian Aldegheri et Sipili Falatea derrière le titulaire habituel Uini Atonio, où à priori deux fauteuils pour trois sont promis. Derrière les piliers droits, le poste de deuxième ligne, du même côté, n’est pas épargné par les pépins.

Willemse encore ménagé

On le sait depuis la semaine passée à Marcoussis, Romain Taofifenua est touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite. "Tao" est annoncé à la base absent trois semaines, jusqu’au week-end du match des Fidji, date à laquelle un nouveau point sera fait. Il est actuellement en phase d’entraînement adapté selon le staff. L’ennui, c’est que son collègue Paul Willemse a, comme lors de la première semaine dan l’Essonne (fin juillet), lui aussi été de nouveau ménagé à Capbreton, après avoir joué environ 25 minutes à Edimbourg. "Il n’a pas satisfait à l’ensemble des tests lundi sur l’après match a expliqué Fabien Galthié. On ne va pas se mettre la pression, pas forcer la participation au match. Il était prévu qu’il soit candidat à ce 2e match contre l’Ecosse, on a préféré l’adapter."

Willemse va, avec les autres joueurs qui restent à Capbreton (Cretin, Serin, Dulin, Dumortier, Jalibert, Jaminet, Moefana, Vincent) travailler physiquement dans les Landes ce week-end. "Et il sera à l’entraînement dès lundi pour préparer le match suivant, contre les Fidji", promet Galthié. Et ce dernier, plutôt que de voir une inquiétude latente sur ce poste, préfère être confronté maintenant à cette problématique. Plutôt que lors de la Coupe du monde? "C’est parfait. On se prépare à vivre des problématiques. Il s’avère que durant les matchs de préparation, c’est le côté droit. Comme les piliers, Bamba et Falatea (qui a été ménagé en début de semaine pour un mal de dos, mais a repris l’entraînement ensuite), le côté droit est aux soins. Ça nous oblige à trouver des solutions."

Flament, troisième sélection à droite de la deuxième ligne

Et celle-ci se nomme Thibault Flament. "Il a déjà joué avec nous sur ce côté droit, argumente Galthié. L’associer à Cameron Woki, qui a joué un match entier en Ecosse, c’est parfait. Ça nous oblige à tester cette seconde ligne. Et surtout à voir la complémentarité avec la troisième ligne, voire la première ligne. On va voir ce que ça donne avec ce format. Et ça permet à Bastien Chalureau d’enchaîner derrière, de se développer et à 'Flo' Verhaeghe de rentrer dans le groupe et de prendre de l’expérience. Ça stimule." Précisons qu’en 16 sélections, Flament a débuté deux fois à droite de la deuxième ligne, face à L’Australie et l’Afrique du Sud en novembre dernier.

Chez les troisième lignes, François Cros, à l’arrêt depuis fin juillet (adducteurs) semble progresser. "En préambule à l’entraînement d’hier, il a retrouvé de bonnes sensations sur les appuis, les accélérations, abonde Raphaël Ibanez. Et ensuite, il a pu terminer sur une séance de « cardio ». Donc ce sont de bonnes nouvelles le concernant." Il faudra être patient et ne pas prendre de risque avec son coéquipier rochelais Yoann Tanga, touché au pectoral en Ecosse (légère déchirure). "Il est également sur une phase adaptée." Enfin, Anthony Jelonch, l’homme qui n’est pas dans les 42 mais évoqué chaque semaine par la presse de par son statut, est en "reprise de contact avec son club", dixit Galthié, qui ajoute: "On aura un débrief avec eux samedi."