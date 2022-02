Ecosse-France en direct: suivez le troisième match des Bleus dans les VI Nations

Les Bleus semblent avoir retenu les leçons d'il y a deux ans

Ces deux dernières années, affronter l'Ecosse lors du Tournoi des VI nations a souvent ressemblé à un cauchemar pour le XV de France. Que ce soit en 2020 à Murrayfield (28-17) ou au Stade de France en 2021 (23-27), les Bleus ont accumulé les traumatismes et ne veulent pas s'emballer au moment de retrouver leur bête noire ce samedi. Mais Antoine Dupont et ses camarades semblent avoir retenu les leçons du passé, comme on vous l'explique par ici.