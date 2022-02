Ecosse-France: les Bleus ont retenu les leçons d'il y a deux ans

Vainqueur des deux derniers affrontements face au XV de France, l'Ecosse veut une nouvelle fois jouer les trouble-fêtes à Murrayfield ce samedi (15h15). Mais les Bleus ne veulent pas reproduire l'erreur de 2020.

Ces deux dernières années, affronter l'Ecosse lors du Tournoi des VI nations a souvent ressemblé à un cauchemar pour le XV de France. Que ce soit en 2020 à Murrayfield (28-17) ou au Stade de France en 2021 (23-27), les Bleus ont accumulé les traumatismes et ne veulent pas s'emballer au moment de retrouver leur bête noire ce samedi (15h15). Dans la même position qu'il y a deux ans (aucune défaite), les coéquipiers d'Antoine Dupont ont retenu les leçons du passé.

"On perd peut-être le Tournoi sur une défaite en Ecosse il y a deux ans... C'est bateau mais on sait que chaque match est important, on joue pour les gagner. On ne va pas parler de Grand Chelem pour le moment, on va se concentrer sur le prochain match. On sait le défi qui nous attend, on connaît bien cette équipe. On va se concentrer dessus. Déjà se reposer et bien préparer ce match, en espérant qu'on ait quelque chose de sympa à jouer d'ici un mois", confiait le capitaine du XV de France après le succès face à l'Irlande.

Droits dans leurs bottes

Face à l'Ecosse, le XV de France peut se rapprocher d'un premier Grand Chelem depuis 2010, après les victoires face à l'Italie (37-10) et l'Irlande (30-24). Présent face à la presse ce jeudi à Marcoussis, Paul Willemse a appelé ses partenaires à ne pas laisser impressionner par l’ambiance bouillante de Murrayfield.

"Là tout le monde sait ce qu’il va arriver sur le terrain avec l’ambiance et les supporters. On est prêts. On a des joueurs qui ont beaucoup plus d’expérience qu’il y a deux ans donc ce n’est pas une première fois pour cette équipe. Cela ne sera pas une surprise comme il y a deux ans pour cette équipe. On a beaucoup progressé dans notre chemin. La moyenne est de 20 ou 21 matchs par joueurs dans le groupe. On a un groupe avec beaucoup plus d’expérience qu’il y a deux ans."

La France, "l'une des meilleures équipes du monde"

De son côté, l'Ecosse "devra être à son meilleur niveau" face à "l'une des meilleures équipes du monde", selon le capitaine écossais Stuart Hogg. "Ils ont eu des victoires incroyables ces dernières années, ils ont des joueurs de qualité et ils jouent en équipe. Ca va être un sacré défi mais je pense qu'on est prêts à le relever", a poursuivi l'arrière du XV du Chardon (29 ans, 90 sélections).

A la recherche d'une victoire en Ecosse depuis 2014, le XV de France reste sur une cuisante défaite à Murrayfield il y a deux ans. Victorieux de leurs trois premiers matchs, les hommes de Fabien Galthié avaient fait un "non-match" et avaient été renversés (28-17) par les Ecossais, qui avaient privés les Bleus du sacre, devancés par l'Angleterre à la différence de points (+44 contre +21). Bis repetita l'an dernier, puisque la défaite au Stade de France (23-27) avait précipité la chute des Bleus, finalement deuxièmes derrière le pays de Galles.