France-Argentine: la belle histoire pour Flament, qui s'offre un essai pour sa première

"L'ovni" du XV de France Thibaud Flament a marqué dans la rencontre des Bleus face à l'Argentine, en inscrivant un essai pour sa toute première apparition avec les Tricolores.

L’histoire est belle. Formé en Belgique à l’ouverture et passé par l’Argentine, le deuxième-ligne du Stade Toulousain Thibaud Flament a marqué le premier essai de sa carrière internationale à l’occasion de sa toute première titularisation avec le XV de France ce samedi, face aux Pumas.

Un premier essai dès sa première apparition avec les Bleus, ce globetrotter du rugby, qui a écumé les terrains du monde entier, pouvait difficilement rêver mieux. Après une percussion, Woki remettait à son ouvreur Mathieu Jalibert, lequel pouvait à son tour trouver Thibaut Flament. A la course, le deuxième-ligne s’en allait aplatir derrière la ligne.

Un destin argentin

Le sélectionneur Fabien Galthié a souligné en marge de cette rencontre le parcours hors normes, entre Belgique, Angleterre et Argentine, d'un joueur "habité" selon lui d'un "destin un peu particulier". "Il a toujours été habité par cette flamme", a-t-il développé. "Il s'endormait tous les soirs avec le poster de l'équipe de France accroché à son plafond et son dernier regard allait au maillot tricolore". "C'est peut-être un ovni de par son parcours et ça doit encourager tous les jeunes passionnés qui ne sont pas retenus dans les centres de formation à croire en eux", a-t-il ajouté.

Né à Paris, Flament a vécu un temps en Asie avant de découvrir le rugby en Belgique et de partir étudier au Royaume-Uni, à l'université de Loughborough, l'une des plus réputées du pays en matière de sport. Cap ensuite sur l'Argentine, pour un stage à l'ambassade française de Buenos Aires, où cet ouvreur de formation a pris du volume et s'est mis pour la première fois à envisager une carrière professionnelle. Bien lui a pris puisque le voici désormais au sommet. La France peut remercier l’Argentine, l’inverse n'étant pas forcément vrai.