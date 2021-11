XV de France: le duo Jalibert-Ntamack, l'ovni Flament... les clés du match face à l'Argentine

Après une tournée d'été prometteuse en Australie mais avec une équipe bis, le XV de France dispute le premier de ses trois test-matchs d'automne face à l'Argentine ce samedi soir au Stade de France (21h). Présentations.

Les Bleus au révélateur argentin

A deux ans de la Coupe du monde, le XV de France passe un vrai test face aux Pumas ce samedi soir au Stade de France (21h). Après un Tournoi des VI Nations au goût d’inachevé (2e derrière le pays de Galles), le XV de France a réalisé une tournée estivale prometteuse en Australie (une victoire, deux défaites). Mais le groupe de Fabien Galthié était profondément remanié. Cette fois, le sélectionneur pourra compter sur ses principales forces vives même si certains cadres sont absents (Ollivon, Vakatawa, Thomas, Vincent…).

Emmenés par Antoine Dupont, leur nouveau capitaine en l'absence de Charles Ollivon, les Bleus doivent convaincre et surtout gagner afin de bien lancer leur tournée d’automne qui se clôturera le 20 novembre avec le choc face à la Nouvelle-Zélande. Si l’Argentine reste sur six défaites de rang, elle a réussi l’exploit de battre les All Blacks il y a tout juste un an (25-15). Surtout, les Pumas ont souvent donner du fil à retordre à leurs "cousins" français (dix victoires lors des 18 dernières oppositions). "Cette équipe sait ce que l’engagement veut dire, prévient Antoine Dupont. Par le passé, cette équipe a toujours été un adversaire redoutable. Ils ont toujours cet état d’esprit où on sent leur fierté de porter ce maillot. Je n'ai pas souvenir de les voir passer à côté d’un match même s’ils ont eu des périodes avec et sans. Quand ils jouent de grandes nations, ils sont capables de tout.”

Jalibert-Ntamack, "les meilleurs" associés?

Les fans de rugby en ont rêvé, Fabien Galthié va le faire. Si Romain Ntamack et Matthieu Jalibert ont évolué ensemble en équipe de France durant neuf minutes contre le pays de Galles (27-23) lors du Tournoi des six nations 2020, c’est la première fois que les deux ouvreurs stars de Toulouse et de l’UBB (22 ans pour Ntamack, 23 ans pour Jalibert ce samedi) sont associés avec le maillot tricolore. Ntamack sera aligné au centre tandis que Jalibert portera le numéro 10 à l’ouverture. Un choix fort de Fabien Galthié : "Ces deux joueurs font partie depuis deux ans des meilleurs de notre championnat."

"Cette association, on l'a en tête depuis un petit moment, poursuit Laurent Labit, entraîneur en charge de l’attaque. On voulait voir, on veut voir ce que ça peut donner. Même si les centres Virimi (Vakatawa) et Arthur (Vincent) étaient là, on aurait travaillé de la même façon sur ces deux semaines. (…) Cela amène la qualité des deux joueurs, dans notre animation offensive puisqu'on joue toujours avec deux meneurs de jeu identifiés, en priorité le 10 et le 15 chez nous. Dans l'idée que Romain (Ntamack) serait 12, on aurait donc le 10, le 12 et même le 15. Ca rend la tâche plus facile pour le 10, qui est sûr de trouver un de ces deux joueurs dans notre jeu. Offensivement, l'apport est évident."

Première pour "l’ovni" Thibaud Flament

Au coup d’envoi, le 2eme ligne du Stade Toulousain sera le seul joueur tricolore novice au niveau international. A 24 ans, celui qui a été formé au poste d’ouvreur se voit récompensé de ses performances après un parcours atypique (natif de Paris, il est passé par la Belgique, l’Angleterre et l’Argentine). Avec cette grande première en bleu, Thibaud Flament réalise enfin son "rêve" comme il l’a récemment confié à RMC Sport : "Ce sont des bons moments, des frissons et quand je vois ceux qui sont passés par le XV de France, l’émotion qu’ils ont pu vivre aussi, c’est spécial."

Fabien Galthié, lui, apprécie l'état d'esprit du Toulousain : "Il a toujours été habité par cette flamme. Il s'endormait tous les soirs avec le poster de l'équipe de France accroché à son plafond et son dernier regard allait au maillot tricolore. C'est peut-être un ovni de par son parcours et ça doit encourager tous les jeunes passionnés qui ne sont pas retenus dans les centres de formation à croire en eux."