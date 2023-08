XV de France: la compo face aux Fidji avec une charnière Hastoy-Lucu

Le staff du XV de France a largement modifié le XV de départ pour le troisième match de préparation à la Coupe du monde face aux Fidji, samedi à Nantes (21h05). Titulaire à l’ouverture, Antoine Hastoy jouera gros dans la course au remplacement de Romain Ntamack.

Le staff du XV de France a presque totalement modifié son XV de départ pour le troisième match de préparation à la Coupe du monde face aux Fidji, samedi (21h05) à Nantes. Seuls Grégory Aldritt et Jonathan Danty conservent leur place de titulaire par rapport à l’équipe qui avait débuté la semaine dernière face à l’Ecosse (30-27). En troisième ligne, Aldritt, nommé capitaine, sera associé au revenant François Cros, blessé à l'adducteur lors du stage à Marcoussis, et à Dylan Cretin. Au centre, Jonathan Danty évoluera aux côtés d’Arthur Vincent, qui n’avait plus été titulaire avec les Bleus depuis plus de deux ans (lors de la courte défaite en Australie, 33-30, le 17 juillet 2021).

Jaminet jouera gros à l'arrière

Alors que les habituels titulaires devraient revenir pour le dernier match de préparation contre l’Australie (le 27 août au Stade de France), tous les yeux seront rivés sur la charnière face aux Fidji, après l’annonce brutale du forfait de Romain Ntamack pour le Mondial. Le staff a ainsi décidé de titulariser le Rochelais Antoine Hastoy (26 ans) à l’ouverture. Il sera associé à Maxime Lucu, habituelle doublure d’Antoine Dupont comme demi de mêlée.

Mathieu Jalibert, prétendant à l’ouverture lors du Mondial, sera remplaçant tout comme Baptiste Serin à la mêlée. Un autre titulaire jouera gros: Melvyn Jaminet, aligné à l’arrière où la concurrence est rude avec Thomas Ramos et Brice Dulin. Elle pourrait toutefois un peu s’atténuer si le staff décide de faire monter Ramos à l’ouverture, comme ce fut le cas lors de l’entraînement mercredi.

Sur les ailes, Yoram Moefana a été préféré à Emilien Gailleton alors que Louis Bielle-Biarrey fêtera sa troisième sélection de l’autre côté, signe de la grande confiance accordée par le staff lors de cette préparation. En deuxième ligne, Florian Verhaegue est associé à Paul Willemse, ménagé la semaine dernière après la défaite en Ecosse (25-21). Reda Wardi débutera au poste de pilier gauche alors que Uini Atonio sera titulaire à droite de la première ligne. Les deux entoureront Peato Mauvaka au talon.

La compo du XV de France face aux Fidji: Jaminet - Bielle-Biarrey, Vincent, Danty, Moefana - (o) Hastoy, (m) Lucu - Aldritt (cap), Cretin, Cros - Willemse, Verhaegue – Atonio, Mauvaka, Wardi

Remplaçants: Bourgarit, Gros, Laclayat, Chalureau, Flament, Macalou, Serin, Jalibert