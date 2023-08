XV de France: comment les Bleus ont digéré le forfait de Ntamack pour le Mondial

Gaël Fickou et Thomas Ramos ont répondu ce mardi aux questions de la presse à quatre jours d’un match de préparation pour la Coupe du monde contre les Fidji. Les deux joueurs tricolores ont partagé leur peine après la grosse blessure et le forfait de Romain Ntamack pour la compétition à domicile.

Installé en charnière depuis plus de quatre ans, Romain Ntamack ne disputera finalement pas le Mondial 2023 en France. Sorti blessé lors du succès contre l’Ecosse (30-27), le demi d’ouverture souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’absence du joueur de Toulouse pour la compétition a fait l’effet d’un choc au sein du XV de France comme l’ont confirmé Gaël Fickou et Thomas Ramos ce mardi en conférence de presse.

"C'est vrai que c'était un lundi pas facile malgré cette victoire ce week-end. Forcément quand on perd des joueurs de l’effectif, c'est toujours frustrant et on est triste pour eux, a indiqué le centre des Bleus depuis le rassemblement de Capbreton. Ce n’était pas la grande joie lundi mais il faut avancer, on a un match très important ce week-end. On a une compétition qui arrive à grands pas donc il faut rester focus sur notre objectif. Malgré cela, bien sûr que l’on a une immense pensée pour Romain. On pense fort à lui."

Ramos: "Cela fait mal pour lui"

Partenaire de Romain Ntamack aussi bien sous le maillot tricolore qu’au Stade Toulousain, Thomas Ramos a aussi reconnu que la situation n’était pas facile à vivre avec ce forfait à moins d’un moins du choc inaugural de la Coupe du monde, le 8 septembre, face à la Nouvelle-Zélande.

"C’est compliqué. Personnellement c’est sûr que Romain, je le côtoie au quotidien. Cela fait quelques années qu’il a réussi à être un grand numéro 10, a estimé de son côté l’arrière du XV de France. Le voir quitter le groupe à quelques semaines de la compétition, cela fait toujours mal pour lui."

Et Thomas Ramos d’enchaîner: "Déjà, on espère qu’il va bien se rétablir puis qu’il reviendra fort comme il l’a dit. On l'a croisé tout à l'heure, personnellement cela m'a fait du bien de le voir. J’étais content de le voir."

Ramos ne veut pas encore (trop) penser à prendre la place de Ntamack

En principe, Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy semblent partir avec une longueur d’avance pour évoluer au poste de demi d’ouverture lors du Mondial. Mais outre le buteur de l’UBB et celui de La Rochelle, Fabien Galthié pourrait aussi décider de faire évoluer Thomas Ramos en numéro 10. Un poste que le Toulousain a déjà connu en club mais où se voit plutôt dépanner que s’installer.

"Personnellement je pense que le débat aurait peut-être pu attendre au moins vingt-quatre heures par rapport à Romain, a lâché l'international tricolore à la destination des médias. Après je pense aussi qu'il y a déjà deux autres numéros 10 dans l'équipe qui sont deux très bons numéros 10. Moi cela fait quelques temps maintenant que je joue à l'arrière. Certes, je peux dépanner à l'ouverture mais cela fait aussi un petit moment que je n'ai pas joué à ce poste-là et encore moins au niveau international. Parfois, comme ce week-end, pour finir des matchs et pour dépanner. Mais personnellement je suis focus sur le poste d'arrière. Et si on me demande de passer à l'ouverture je le ferais mais pour le moment je suis focalisé sur le poste d'arrière.