XV de France: la compo face à l’Italie avec la grande première de Dumortier

Le staff du XV de France a dévoilé ce vendredi la composition de l’équipe qui débutera en Italie, dimanche (16h) pour la première journée du Tournoi des VI Nations. L’ailier de Lyon Ethan Dumortier (22 ans) va connaître sa première sélection.

Le champion remet son titre en jeu avec du classique et un petit nouveau. Le staff du XV de France a dévoilé, ce vendredi, la composition de l’équipe qui défiera l’Italie, dimanche (16h) à Rome lors de la première journée du tournoi des VI Nations.

Elle comporte un novice avec la titularisation d’Ethan Dumortier (22 ans), ailier lyonnais meilleur marqueur d’essais du Top 14 (8). Il prendra place sur l’aile gauche après le forfait de Gabin Villière (27 ans) - victime d’une fracture du péroné lors de l’entraînement mercredi et pour lequel Fabien Galthié a eu "une grosse pensée".

D’abord retenu dans le groupe élargi de 42 joueurs, Dumortier espérait avoir la chance de "gratter un match". Ce sera le cas dès la première journée pour la grande révélation du championnat de France cette saison. Il sera entouré d’une équipe expérimentée pour la remise en jeu du titre (et du Grand Chelem) décroché l’année dernière pour la première fois depuis 2010.

Damian Penaud prendra place sur l’aile droite alors que Gaël Fickou et Yoram Moefana (en l’absence de Jonathan Danty, blessé) formeront la paire de centres. Le Toulousain Thomas Ramos occupera l’arrière où il a gagné la préférence du staff au détriment de Melvyn Jaminet, son coéquipier en club qui était titulaire lors du dernier Tournoi. L’ancien Perpignanais ne figure même pas sur la feuille de match.

Grande première aussi pour Le Garrec

Le staff a reconduit sa charnière indiscutable avec Romain Ntamack à l’ouverture et le capitaine Antoine Dupont à la mêlée. Ce dernier mènera un pack qu’il connait bien. Charles Ollivon sera entouré de Grégory Alldritt et Anthony Jelonch en troisième ligne. Absent sur blessure lors de la dernière tournée en novembre, Paul Willemse retrouve sa place en deuxième ligne où il accompagnera Thibault Flament. Le staff a fait avec du classique et du solide en première ligne avec Uini Atonio, Julien Marchand et Cyril Baille.

Enfin, un autre joueur devrait connaître sa première sélection à l’occasion de ce voyage à Rome: le jeune demi de mêlée du Racing 92, Nolann Le Garrec (21 ans). Le Breton profite de la blessure de Maxime Lucu (cheville) pour prendre le rôle de doublure de Dupont. Il a déjà été convoqué en équipe de France pour la tournée au Japon l’été dernier, puis pour le test-match contre la même sélection en novembre 2022 sans jouer. Comme pour Dumortier, l'heure de sa première cape est arrivée.

La compo du XV de France contre l’Italie:

Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants: Barlot, Wardi, Falatea, Lavault, Taofifenua, Macalou, Le Garrec, Jalibert