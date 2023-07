"Qu'est-ce que notre soutien pour une mère qui vient de perdre son fils": Dupont réagit à la mort de Nahel et aux émeutes en France

Interrogé vendredi par Midi-Libre, le capitaine du XV de France Antoine Dupont a partagé sa tristesse et exprimé son soutien à la maman de Nahel, tué mardi par un policier. Le Toulousain est en revanche plus mesuré que les stars du foot sur les violentes émeutes qui frappent la France depuis ce drame.

Les Bleus auraient aimé préparer la Coupe du monde de rugby dans un climat plus apaisé. Alors que les joueurs du XV de France se réuniront lundi à Monaco pour entamer la préparation du Mondial (8 septembre – 28 octobre), la France a basculé dans le chaos depuis la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué mardi par un policier à Nanterre. Un drame à l’origine de graves scènes de violences dans tout le pays et qui a provoqué la réaction des Bleus de Didier Deschamps, Kylian Mbappé en tête. Avant de lancer un appel au calme dans un communiqué publié tard vendredi soir, des cadres des l'équipe de France avaient exprimé à chaud leur indignation sur les réseaux sociaux ("j’ai mal à ma France", avait tweeté Mbappé).

"Je ne connais pas le contexte ni le quotidien dans ces cités, les footballeurs sont peut-être plus sensibles à ça"

Et les joueurs du XV de France alors ? De passage à Béziers vendredi, le capitaine tricolore Antoine Dupont n’a pas échappé à une question sur ces événements : "C'est beaucoup de tristesse de voir un jeune perdre la vie dans ces conditions, a déclaré le Toulousain au quotidien Midi-Libre. Il n'y a pas d'autres mots. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver."

Interrogé sur la prise de position de la star du PSG, le demi de mêlée s’est en revanche montré plus mesuré : "Je ne connais pas le contexte ni le quotidien dans ces cités. Les footballeurs sont peut-être plus sensibles à ça. En tout cas, on ne peut pas le cautionner. On peut juste apporter notre soutien à distance. Mais qu'est-ce que notre soutien pour une mère qui vient de perdre son fils, pas grand-chose."