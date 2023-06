Mort de Nahel: "La violence ne résout rien", le communiqué d'apaisement de Mbappé et l'équipe de France

Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux par Benjamin Pavard puis Kylian Mbappé, les joueurs de l'équipe de France font part d'une inquiétude face à la multiplication des émeutes depuis le décès de Nahel mardi à Nanterre.

Trois jours après le décès du jeune Nahel, et alors que les moments de tension se multiplient aux quatre coins de l'Hexagone, l'équipe de France a pris la parole pour appeler au calme, dans un communiqué, d'abord relayé par Benjamin Pavard puis par Kylian Mbappé. "Marqués" et "choqués part la mort brutale" de l'adolescent de 17 ans, les joueurs affirment qu'on ne peut "pas rester insensible aux circonstances dans lesquelles ce décès inacceptable a eu lieu".

"Depuis ce tragique évènement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme, expliquent-ils dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux de Benjamin Pavard - puis supprimé -. Issus pour beaucoup d'entre nous des quartiers populaires, ce sentiment de douleur et de tristesse, nous les partageons également. Mais cette souffrance s'ajoute à celle d'assister impuissants à un véritable processus d'autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéductablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins."

Le communiqué des joueurs de l'équipe de France sur les émeutes et la mort de Nahel. © Capture d'écran Instagram Benjamin Pavard

"Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer"

Après les prises de parole fortes de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ou encore Jules Koundé, les joueurs de l'équipe de France ne peuvent "pas rester silencieux" et appellent "à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation". "Le 'vivre ensemble' auquel nous sommes attachés est en danger, et il est de notre responsabilité à tous de le préserver. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. C'est en cela que nos énergies et nos réflexions doivent se concentrer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction."

Deschamps "salue l'initiative"

"Alors que notre pays souffre, nos joueurs ont décidé de lancer un appel au calme. Je salue leur initiative, à laquelle mon staff et moi nous associons, ajoute Didier Deschamps dans une déclaration transmise aux rédactions. Nous avons également une pensée pour la famille de Nahel. Toutefois, sans vouloir donner de leçons à personne, j’ai la profonde conviction que la violence n’a jamais rien résolu. J’espère de tout cœur que la situation va s’apaiser."

Avant les A, les Espoirs avaient dédié leur succès face à la Suisse à Nahel, "Tout le monde est au courant et pour l'équipe c'était important de gagner ce match pour avoir une pensée pour lui et ses proches", avait expliqué Rayan Cherki après la qualification des Bleuets pour les quarts de finale de l'Euro.