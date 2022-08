Coupe du monde 2023: World Rugby et la FFR réagissent à la mise à pied d'Atcher

Wolrd Rugby, l’organisme du rugby mondial, a validé ce lundi la mise à pied à titre conservatoire de Claude Atcher, le patron de la Coupe du monde 2023 en France. L’instance se dit préoccupée par les allégations présentées dans les médias français. La FFR a également réagi à la sanction contre le dirigeant du GIP France 2023.

World Rugby n’a pas tardé à réagir. Peu après l’annonce de la mise à pied de Claude Atcher par le ministère des Sports ce lundi soir, l’organisme qui gère le rugby mondial a fait preuve de sa satisfaction au sujet de cette décision prise à la suite de la parution d’une enquête sur le climat social exécrable dénoncé par les salariés de France 2023.

"World Rugby approuve pleinement les conclusions et le plan d'action communiqués par le ministère des Sports français aujourd'hui à propos du climat social au sein du Comité d'Organisation France 2023 (GIP France 2023), indique l’instance dans une communication officielle transmise aux médias. World Rugby est profondément préoccupé par les allégations présentées dans les médias français. Le bien-être de la famille du rugby est primordial et central aux valeurs d'unité, d'inclusion et de convivialité qui incarnent la Coupe du Monde de Rugby."

"Il serait inapproprié de faire davantage de commentaires avant la conclusion de l’enquête indépendante"

"Tout en notant que l’enquête de l’inspection du travail est en cours, la priorité immédiate de World Rugby est de continuer à apporter son soutien et son expertise au Comité d'Organisation de France 2023 afin de livrer ensemble une Coupe du Monde de Rugby exceptionnelle en France, est-il ajouté. Il serait inapproprié de faire davantage de commentaires avant la conclusion de l’enquête indépendante".

Le ministère des Sports attend désormais les conclusions de l’inspection du travail pour décider de l’avenir de Claude Atcher, qui sera remplacé par Julien Collette, le directeur général adjoint de la compétition. Deux enquêtes sont menées contre Atcher, qui doit également se présenter devant la justice début septembre pour une autre affaire, celle le liant à Bernard Laporte, Mohed Altrad, Serge Simon et à Benoît Rover, son associé au sein de la société Score XV, pour "recel d’abus de confiance", "abus de biens sociaux" et "travail dissimulé par dissimulation d’activité".

la FFR "s'associe pleinement" à la décision du ministère des Sports

Egalement partie prenante de cette mise à l'écart de Claude Atcher, en qualité d'actionnaire du GIP France 2023, la Fédération française de rugby a salué la décision du ministère des Sports. Non sans oublier de rappeler que Claude Atcher pouvait encore défendre ses droits après cette mise à pied à titre conservatoire.

"La FFR s’associe pleinement au plan d’actions décidé ce jour en concertation avec le ministère des Sports et le Président du GIP FRANCE2023, Jacques RIVOAL. Les valeurs profondes du Rugby appellent à une parfaite vigilance quant à leur respect, a expliqué l'instance nationale via un communiqué officiele. La Fédération a fondé son action sur la protection de toutes ses populations, les salariés font évidemment partie de ses priorités. La décision est prise à titre conservatoire dans l’attente de la réception des conclusions de l’Inspection du Travail qui seront prescriptives des suites à donner. Chacun ayant l’opportunité de défendre ses droits. La FFR convoquera un Conseil d’Administration extraordinaire du GIP pour entériner cette décision dans la semaine."