VI Nations: Villière sera-t-il titulaire pour Italie-France?

A quatre jours d’Italie-France pour l'entrée en lice des Bleus dans le VI Nations, le dernier entraînement à haute intensité à Capbreton a révélé un enseignement concernant la composition de l’équipe: Gabin Villière était positionné à l’aile gauche mais seulement pour une partie de la séance. Un doute subsiste encore le concernant. Pour le reste, pas de surprise, même si la composition du banc ne semble pas encore complètement définie.

C’était sûrement la dernière incertitude de la composition du XV de France qui va débuter le Tournoi des VI Nations dimanche à Rome, face à l’Italie (16h). A l’aile gauche, le Lyonnais Ethan Dumortier (21 ans, 0 sélection), meilleur marqueur du Top 14 (huit essais), se prépare depuis dix jours maintenant au sein du groupe France comme s’il allait vivre sa première sélection. Il avait de ce fait relégué le Toulousain Matthis Lebel hors du groupe des 28 joueurs protégés, ce dernier ayant même disputé la rencontre de Top 14 face à Montpellier avec son club dimanche dernier.

Mais dimanche, après 62 minutes sous le maillot de Toulon face à Pau, Gabin Villière (27 ans, 12 sélections) était rappelé par le staff. Tous les regards étaient donc tournés vers l’ancien joueur de Rouen, titulaire lors du dernier Grand Chelem des Bleus. En début de semaine, du fait de l’absence de Damian Penaud, ménagé, les deux joueurs étaient alignés dans le quinze de départ (Dumortier à droite). Impossible donc pour les observateurs de déceler le moindre signe dans l’enquête de la semaine. Ce mercredi, lors du dernier entraînement à "haute intensité", que le responsable de la performance Thibault Giroud qualifié de "dernier entraînement à part entière", avec des jeunes du Stade Montois et quelques U20 français, on allait savoir…

Damian Penaud de retour sur l’aile droite, à gauche, c’est donc Gabin Villière qui avait le numéro 11 dans le dos. La séance découpée en deux période disctinctes, il a débuté au poste de titulaire avant de laisser sa place, dans le premier acte, à Sekou Macalou, puisque de l’autre côté, Dumortier prenait le relais de Penaud. Mais ensuite le Toulonnais n'est pas revenu sur le terrain. Sera-t-il apte à débuter face à l'Italie? Le doute subsiste puisqu'en deuxième mi-temps, c'est Dumortier qui était aligné.

Pour le reste chez les trois quarts, Dupont et Ntamack formaient la charnière, Fickou et Moefana étaient associés au centre et, comme depuis le début du rassemblement, Thomas Ramos figurait à l’arrière (Jaminet n’étant pas dans les 23). Chez les remplaçants, on trouvait Nolan Le Garrec et Matthieu Jalibert. Au sein des avants, aucune surprise. Première ligne Baille-Marchand-Atonio, deuxième ligne Flament-Willemse et troisième ligne Jelonch-Ollivon-Alldritt.

Pour éventuellement les suppléer, Reda Wardi, Gaëtan Barlot, Sipili Falatea et Thomas Lavault. Finalement, avec les chasubles bleues du groupe des 23, trois hommes ne possédaient pas de numéro: trois hommes pour deux places avec, devant, Romain Taofifenua et Sekou Macalou et derrière Ethan Dumortier. Est-ce à dire qu’il y a encore une interrogation sur la composition du banc? Cinq avants et trois trois-quarts (comme face à l’Italie et au Pays de Galles l’an dernier)? Ou six avants et deux trois quarts (lors des six autres matchs de l’équipe dite "premium" de 2023)? Et que dire du statut hybride de Sekou Macalou? Après un dernier entraînement plus léger vendredi matin, le sélectionneur Fabien Galthié annoncera la composition de l’équipe vendredi à midi.

L’équipe alignée au coup d'envoi ce mercredi

Ramos – Penaud, Moefana, Fickou, Villière – Ntamack, Dupont – Ollivon, Alldritt, Jelonch – Willemse, Flament – Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants (à choisir parmi): Wardi, Barlot, Falatea, Lavault, Taofifenua, Macalou, Le Garrec, Jalibert, Dumortier