XV de France: Villière et Dumortier en concurrence pour débuter contre l’Italie

Gabin Villière et Ethan Dumortier se sont entraînés avec les potentiels titulaires du XV de France ce mardi. Les deux ailiers postulent pour accompagner Damian Penaud lors de l’entrée en lice des Bleus contre l’Italie dans le Tournoi des VI Nations, dimanche (16h).

Tenant du titre dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France espère lancer la quête d’un doublé de la meilleure des manières dimanche prochain (16h) à Rome contre l’Italie. Malgré les forfaits de Yacouba Camara, Cameron Woki et Jonathan Danty, les Bleus ne manquent pas d’ambition pour la compétition qui lance une année 2023 très chargée et couronnée par la Coupe du monde à domicile.

A quelques jours du match contre les Italiens, Fabien Galthié a dirigé ce mardi une session collective riche en enseignements sur la composition de départ. Si la charnière Dupont-Ntamack devrait sans surprise garder les faveurs du sélectionneur, une incertitude pèse pour les ailiers. A l’entraînement du jour, Gabin Villière et Ethan Dumortier portaient les mêmes chasubles que les titulaires en puissance.

Villière tout juste revenu et déjà titulaire avec les Bleus?

Le troisième ligne Charles Ollivon et l’ailier Damian Penaud manquaient, eux, à l’appel lors de cette séance. Ménagés par le staff, ils sont restés à l’hôtel mais seront sur le terrain dès mercredi pour l’entraînement à haute intensité. Sauf mauvaise surprise, Damian Penaud devrait donc débuter contre l’Italie. Sur l’aile opposée, Villière et Dumortier (22 ans) se retrouvent donc en concurrence.

Tout juste revenu à la compétition ce week-end, Gabin Villière a disputé son deuxième match de la saison avec Toulon. Longtemps blessé, l’ailier du RCT a quand même convaincu le staff de l’appeler pour préparer le premier match du Tournoi des VI Nations. Le joueur de 27 ans postule bel et bien pour une place sur le terrain dès le coup d’envoi de la rencontre face à la Squadra Azzura.

Si le Toulonnais doit retrouver le rythme et enchaîner, il a en face de lui l’une des révélations du début saison en Top 14. Meilleur marqueur d’essai du championnat avec Lyon (8 en douze matchs), Ethan Dumortier affiche une forme impressionnante. Entre l’expérimenté Gabin Villière (six essais en 12 capes) et le détonnant Ethan Dumortier, Fabien Galthié va devoir trancher.

Les 15 avec des chasubles de titulaire ce mardi:

Atonio, Marchand, Baille - Willemse, Flament - Jelonch, Aldritt, Macalou - Dupont, Ntamack - Villière, Fickou, Moefana, Dumortier - Ramos.