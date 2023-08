XV de France: Anthony Jelonch s'entraîne avec les Bleus

Il était suivi de près par le staff tricolore depuis sa blessure au genou lors du Tournoi des Six Nations, fin février. Le 3e ligne toulousain poursuit son rétablissement éclair avec l'équipe de France à Capbreton et postule pour la lise des 33.

Alors que le forfait de Romain Ntamack (rupture d'un ligament croisé du genou gauche) et l'indisponibilité de Cyril Baille (blessé au mollet et absent cinq à six semaines) ont jeté un gros coup de froid sur l'été landais des Bleus, le retour d'Anthony Jelonch a de quoi redonner un peu le sourire. Il revient d'une rupture du ligament croisé du genou gauche face à l'Écosse (32-21), le 26 février dernier en plein Tournoi.

Jelonch déjà d’attaque?

À l'entraînement ce mardi 15 août, il s’est entraîné avec le groupe et a même participé à l’opposition avec ses coéquipiers en fin de séance. Une opposition sans plaquage. "Il lui tarde de faire son premier placage, raconte son coéquipier au Stade Toulousain et en équipe de France Thomas Ramos. Je n'aimerais pas être la personne qui sera face à lui".

Le troisième ligne vient en fait "passer la semaine" avec les Bleus, explique Ramos. "Antho n'est pas dans les 42, précise le co-entraîneur des avants William Servat. Il est venu en plus. Ugo Mola a donné son feu vert pour qu'il fasse l'opposition. Ce sont des choses très positives pour l'état d'esprit et ça permet de voir qu'il est revenu en forme." Un enthousiasme partagé par Thomas Ramos: "Ça fait plaisir de voir Antho qui revient et qui a entamé une course contre la montre. Il a bossé."



Le groupe était divisé en deux: les maillots bleus et les maillots blancs. Anthony Jelonch portait le numéro 8 chez les maillots blancs. La perspective les plus probable est de voir les maillots bleus alignés face aux Fidji ce samedi à Nantes.



On se demandait il y a encore 48 heures si le 3e ligne (27 ans, 25 sélections) pouvait toujours espérer disputer la Coupe du monde. Malgré les garanties que lui donnait le staff tricolore, le retour du robuste Toulousain, après cinq mois et demi d'absence et sans avoir participé à la préparation physique hyper-intense avec les Bleus en juillet, posait question.

Une place assurée dans les 33 ?

Question visiblement balayée par la remise en forme record d'Anthony Jelonch. Il a impressionné le staff français, comme le soulignait Fabien Galthié à Montgesty (Lot) dès le mois de mai, "Avec Anthony, le chirurgien ne comprend pas ce qu'il se passe". Impression confirmée cet été, alors que le Gersois affiche de meilleurs scores de performances qu'avant sa blessure.

Son retour avec les Bleus lui assure-t-il une place pour le Mondial? Ce qui est certain, c'est que son profil est très intéressant, lui qui peut occuper les trois postes en troisième ligne alors que François Cros (adducteurs) et Yoann Tanga (pectoral) sont ménagés. Le Rochelais Paul Boudehent (deux sélections) a un profil similaire à celui du Toulousain et a fait forte impression face à l'Ecosse ces deux derniers week-end, mais Jelonch a le profil du joueur cadre. Autant de données qui promettent de jolis noeuds au cerveau à Fabien Galthié et à ses adjoints...

Le XV probable des Bleus face aux Fidji



1. Wardi

2. Mauvaka

3. Laclayat

4. Verhaegue

5. Willemse

6. Cros

7. Cretin

8. Aldritt

9. Lucu

10. Hastoy

11. Gailleton

12. Danty

13. Vincent

14. Bielle-Biarrey

15. Jaminet