XV de France: Ntamack forfait pour la Coupe du monde

Coup de tonnerre: touché au genou gauche samedi face à l’Ecosse (30-27), le demi d’ouverture Romain Ntamack est forfait pour la Coupe du monde en France. Il a passé des examens ce lundi qui ont révélé une rupture d’un ligament croisé.

L’inquiétude était réelle depuis samedi et sa sortie du terrain à la 56e minute de France-Ecosse (30-27) à Saint-Etienne: Romain Ntamack ne jouera pas la Coupe du monde en France. Comme annoncé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, le Toulousain a passé des examens ce lundi matin qui ont révélé une rupture d’un ligament croisé du genou gauche. C’est un immense coup dur pour le joueur (24 ans, 37 sélections) et pour le quinze de France, qui perd son demi d’ouverture titulaire.

Il a quitté le camping de Seignosse avec la mine grave

Dimanche soir, selon nos informations, il avait quitté le camping de Seignosse, lieu de résidence de l’équipe de France, avec une genouillère et en se déplaçant tout doucement, la mine plus que grave.

Réconforté par le sélectionneur Fabien Galthié lors de son départ, il espérait encore pouvoir être de ce mondial, même si ses sensations n’étaient visiblement "pas bonnes", avant de passer une IRM. Celle-ci a révélé le pire.

Les Bleus vont devoir lui trouver un remplaçant, Thomas Ramos pouvant le relayer au poste, comme à Geoffroy-Guichard. Mais ils vont devoir aussi, comme Romain Ntamack, digérer cette terrible nouvelle.