XV de France: de premières indications pour remplacer Ntamack

L'entraînement de ce mardi a donné de premiers indices sur ce que le staff des Bleus veut tester pour s'adapter au forfait de Romain Ntamack et à l'indisponibilité de Cyril Baille.

Fabien Galthié l'a répété ces dernières semaines: "Vous savez lire les couleurs des maillots et vous donnez la composition d'équipe avant que je l'annonce". C'est vrai que l'observation des entraînements avant les matchs permet souvent de connaître au moins l'ossature du XV qu'alignera le sélectionneur des Bleus.

Mais entre le forfait de Romain Ntamack (qui s'est rompu le ligament croisé du genou gauche samedi face à l'Ecosse), l'indisponibilité de cinq à six semaines annoncée pour Cyril Baille et les joueurs ménagés (Romain Taofifenua, Yoann Tanga), l'équation est de plus en plus complexe.

Hastoy préféré à Jalibert et Ramos face aux Fidji ?

Si l'on s'en tient à l'observation de l'entraînement, deux équipes se dessinent: les maillots bleus et les maillots blancs. L’équipe des Bleus est celle qui sera le plus probablement alignée ce samedi face aux Fidji. Avec une composition quasiment complète.

Antoine Hastoy a pris l'ouverture avec le maillot bleu lors de l'opposition ce mardi 15 août au stade municipal de Capbreton (Landes). C'est Reda Wardi qui a pris le maillot numéro 1 pour remplacer Baille au poste de pilier gauche. Une incertitude à droite de la première ligne, Atonio et Laclayat ont beaucoup alterné. Au centre, Jonathan Danty est associé à Arthur Vincent.

Jelonch s’entraîne normalement, Ramos en 10 et Dulin en 15 chez les blancs

À noter aussi, le retour attendu d'Anthony Jelonch qui s’est entraîné du côté des maillots blancs. Il a bien participé à l’opposition en fin d’entraînement.

Autre indication intéressante: Thomas Ramos s’entraînait certes avec les maillots blancs, mais avec le numéro 10 dans le dos! C’est Brice Dulin qui occupait le poste d’arrière avec le maillot 15 blanc.

Le match contre les Fidji samedi prochain à Nantes doit être l'occasion de faire tourner et d'aligner les joueurs moins en vue en équipe de France ou qui ont besoin de temps de jeu, comme pour le premier match de préparation en Ecosse le 5 août (défaite 25-21). Une nouvelle occasion pour certains "d'aller chercher le maillot dans le vestiaire". Comprenez: de mettre leur nom dans la liste des 33 qui disputeront la Coupe du monde.

Le XV probable des Bleus face aux Fidji



1. Wardi

2. Mauvaka

3. Atonio/Laclayat

4. Verhaegue

5. Willemse

6. Cros

7. Cretin

8. Aldritt

9. Lucu



10. Hastoy

11. Gailleton

12. Danty

13. Vincent

14. Bielle-Biarrey

15. Jaminet



16. Bourgarit

17. Flament

18. Laclayat

19. Atonio

21. Serin

22. Jalibert

23. Moefana