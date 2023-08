XV de France: la tuile aussi pour Cyril Baille, absent entre cinq et six semaines

Après avoir officialisé le forfait Romain Ntamack pour la Coupe du monde, le staff du XV de France a annoncé l’absence de Cyril Baille entre cinq et semaines. Le pilier devrait manquer les deux premiers matchs des Bleus au Mondial.

Une mauvaise nouvelle en cachait une autre ce lundi matin dans l'actualité du XV de France. Dans un communiqué, la Fédération française de rugby (FFR) a officialisé le forfait de Romain Ntamack (24 ans) pour la Coupe du monde de rugby en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Et ce n'est pas tout. La FFR a aussi annoncé la longue absence du pilier gauche, Cyril Baille, entre "cinq à six semaines" en raison d'une blessure au mollet droit.

Baille manquera vraisemblablement les deux premiers matchs des Bleus

Le Toulousain (29 ans, 44 sélections) souffre d'un "décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne", a précisé la FFR. Baille, joueur-clé en première ligne, est sorti blessé lors de la victoire contre l'Ecosse (30-27), samedi, à Saint-Etienne. Il a été remplacé par le pilier de Toulon Jean-Baptiste Gros (24 ans, 23 sél.) à la 49e minute du deuxième match de préparation à la Coupe du monde.

A l'inverse de Ntamack, Baille n'est pas annoncé forfait pour le Mondial. Mais le délai de reprise lui fera manquer a priori les deux premiers matchs de la compétition face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre (21h15) au Stade de France, puis contre l'Uruguay le 14 septembre à Lille (21h).

Baille et Ntamack viennent garnir une infirmerie déjà bien pleine, où figurent également le troisième ligne François Cros (lésion aux adducteurs), les deuxièmes lignes Romain Taofifenua (ischio) et Paul Willemse (cuisse) et le pilier Demba Bamba, qui souffre d'une contusion à une cheville. Remis à disposition de son club cette semaine, Bamba est remplacé par le nouveau joueur du Racing 92 Thomas Laclayat, a également annoncé la FFR.