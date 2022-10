XV de France. Antoine Dupont, French Flair, jeu offensif… Comment sont vus les Bleus en Nouvelle-Zélande?

Au pays du long nuage blanc, l’image des Bleus est tenue en haute estime après la fessée (40-25) infligée aux All Blacks en novembre dernier. Antoine Dupont admiré, un French Flair de retour, une régularité inhabituelle... Voici comment sont vus les Bleus en Nouvelle-Zélande.

“Oh, they are great’ (Oh, ils sont géniaux, en français). Cette phrase est dans toutes les bouches quand on demande aux Néo-Zélandais leur avis sur les Bleus. Rivaux historiques des tricolores, les Kiwis sont très enthousiastes à l’idée d’évoquer pourquoi ils aiment voir la France jouer.

Les Bleus “nous ont bottés les fesses” en novembre dernier

Pour la plupart des personnes interrogées, leur dernière image du XV de France remonte à la lourde défaite (40-25) subie par les All Blacks, le 20 novembre dernier, au Stade de France. “Ils ont tellement bien joué, c’était frustrant à regarder parce qu’on n’arrivait pas à leur résister”, se souvient Jeremy, supporter des Blacks. “Et puis cette relance de Ntamack, juste wow, l’action aurait même mérité d’aller au bout.”

Avec 15 points d'avance, les Bleus avaient signé la plus large victoire de toute l’histoire contre la Nouvelle-Zélande. “Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la France nous botter les fesses d’une telle manière (rires), et pourtant, j’étais là en 1999 et en 2007”, avance Adrian Turner, fan des Chiefs d’Hamilton. “Je me souviens qu’on avait regardé le match avec mon frère et mon père. On était tous bouche bée de voir une telle performance.”

Antoine Dupont, la figure de proue du rugby français

Meilleur joueur du monde en titre, Antoine Dupont a les faveurs des Kiwis. “Il arrive à faire des choses que je n’aurais jamais pensées possibles sur un terrain de rugby, nous confie Sam, vêtu du maillot des Auckland Blues. Pour Gregory, le demi de mêlée du Stade Toulousain “représente bien ce que peut être l’esprit du French Flair. Il a toutes les qualités d’un excellent demi de mêlée, et en plus, il adore les espaces, c’est le rêve pour une équipe.”

Pour Jamie Wall, journaliste pour Radio New Zealand et Rugbypass, les éloges ne s’arrêtent pas là: “C’est celui qui a le plus d’influence dans le jeu quand il est sur la pelouse. La manière avec laquelle il contrôle le match est tellement importante. Ce que je trouve incroyable, c’est que même s’il n’était pas là, il y a suffisamment de talents dans le groupe français pour gagner les gros matchs.”

La régularité du XV de France, “ce n’est pas quelque chose d’habituel”

Après la génération 2011, la France n’a pas été au meilleur de sa forme. Aucun trophée au Six Nations, une performance médiocre en 2015, puis un peu meilleure en 2019. L’arrivée de Fabien Galthié a changé beaucoup de choses, dont la régularité. “J’ai été surpris par cette constance dans le jeu. Ce n’est pas habituel pour le XV de France d’être si régulier”, ajoute Jamie Wall.

Avec Galthié, les Bleus “savent quel genre de rugby ils veulent jouer” selon Ollie Richie, journaliste pour Newshub. “C’est une équipe qui a appris à utiliser le ballon. On a vu à quel point c’était dur pour les All Blacks de gérer les vagues offensives. À mon avis, ce sont les grands favoris pour remporter la Coupe du monde l’année prochaine.”