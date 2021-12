Rugby: Antoine Dupont désigné meilleur joueur du monde en 2021

Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont, a été désigné joueur mondial de l'année par World Rugby ce vendredi, devenant le troisième tricolore à recevoir cette prestigieuse distinction.

Antoine Dupont sur le toit du monde. Le demi de mêlée du Stade Toulousain (25 ans) a été désigné meilleur joueur du monde par World Rugby ce vendredi. Nommé en compagnie du deuxième ligne anglais Maro Itoje et de deux Australiens, le troisième ligne Michael Hooper et le centre Samu Kerevi, le capitaine des Bleus lors de la dernière tournée d'automne succède au sud-africain Pieter-Steph du Toit, distingué en 2019 (le titre n'a pas été attribué en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19). Une récompense logique pour celui qui a soulevé le Bouclier de Brennus et la Champions Cup avec le Stade Toulousain la saison dernière.

Troisième français à recevoir cet honneur

Cette victoire n'étonne personne, encore moins ses coéquipiers. "Ce serait logique que ce soit Antoine qui remporte ce trophée. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Tout le monde voit ce qu'il fait sur les terrains chaque week-end (...) C'est forcément un plaisir de jouer avec quelqu'un comme lui", avait expliqué Romain Ntamack en début de semaine. Avant Antoine Dupont, seuls deux Français avaient obtenu cette distinction, créée en 2001: l'ancien demi de mêlée et actuel sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, en 2002, et l'ancien troisième ligne Thierry Dusautoir, en 2011.

Ce sacre d'Antoine Dupont, seul joueur tricolore à figurer dans l'équipe-type mondiale de l'année, confirme la belle saison du rugby français puisque World Rugby a attribué les plus beaux essais de l'année à Emilie Boulard et Damian Penaud. Le Clermontois avait scoré un essai digne d'un footballeur lors du dernier match du Tournoi des Six Nations face à l'Ecosse (défaite 27-23), alors que l'arrière des Bleues avait conclu une belle action collective face au pays de Galles. Nommées dans la short-list pour le titre de joueuse mondiale de l'année 2021, l'ailière ou arrière Caroline Boujard et la demi de mêlée Laure Sansus n'ont pas eu la même réussite que la star du Stade Toulousain.