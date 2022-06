XV de France: Aymeric Luc et Max Spring négatifs au Covid, feu vert pour le Japon

Aymeric Luc et Max Spring, les arrières de Toulon et du Racing 92, vont rejoindre le XV de France au Japon. Ils ont été testés négatifs au Covid ce samedi, trois jours après leur test positif.

Les arrières de Toulon et du Racing 92 Aymeric Luc et Max Spring, qui n'avaient pu partir mercredi avec le XV de France au Japon car ils étaient positifs au Covid-19, ont été testés négatifs et vont rejoindre l'équipe, a annoncé samedi la FFR.



"En accord avec la Fédération japonaise, les deux joueurs rejoignent dès à présent le groupe France au Japon pour préparer la série de deux matches pour la Tournée d'été 2022", a ajouté la Fédération française de rugby dans un communiqué.



Les deux joueurs avaient immédiatement été placés à l'isolement, tout comme les entraîneurs adjoints du XV de France Laurent Labit et Shaun Edwards, également positifs et dont le communiqué de la FFR samedi ne précise pas l'état de santé.

Des néophytes

Spring, 21 ans, et Luc, 24 ans, ne comptent aucune sélection en Bleu, comme 15 des autres joueurs retenus pour cette tournée. "Cela fait deux ans qu'on vit avec le Covid donc on a malheureusement l'habitude, c'était déjà le cas l'an dernier en Australie. On fait le maximum pour que ça ne se propage pas, on fait tout dans les règles", a déclaré le demi d'ouverture de Pau Antoine Hastoy (1 sél. 24 ans), lors d'un point-presse tenu samedi matin depuis le Japon.



"On continue de passer des moments ensemble, on a dit que c'était important pour nous de le faire, et puis le Covid est partout, on le sait tous. Et en extérieur, le masque est obligatoire", a affirmé pour sa part le deuxième ligne du Stade rochelais (0 sél., 22 ans) Thomas Lavault.



Le pilier du Stade toulousain Dorian Aldegheri (28 ans, 8 sél.), blessé à une cuisse, a quant à lui déclaré forfait pour les deux matches prévus contre les Cherry Blossoms, les 2 et 9 juillet, lors de cette tournée.