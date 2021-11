XV de France: ce que Macron a dit aux Bleu(e)s lors de sa visite à Marcoussis

Le président de la République, Emmanuel Macron, et son épouse ont rendu visite ce lundi aux équipes de France de rugby à Marcoussis. Un moment "très agréable", explique-t-on du côté des Bleus.

Au sortir d'un week-end marqué par la victoire des filles contre la Nouvelle-Zélande (38-13), et celle des garçons contre la Géorgie (41-15), le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu ce lundi une petite visite de courtoisie aux équipes de France de rugby à Marcoussis. Une visite grandement appréciée, confie-t-on dans l'entourage du XV de France.

Accompagné de la Première dame, et escorté par le président de la FFR Bernard Laporte, le chef de l'Etat a déjeuné avec les athlètes tricolores, et discuté avec eux durant une vingtaine de minutes.

Il a souhaité bonne chance aux joueurs

Le Président a évoqué son parcours, raconté sa vie, il a aussi parlé de la notion de performance et de la manière dont on peut se fixer des objectifs, dans le sport comme dans la politique. Mais c'est surtout lui, qui a répondu aux questions posées par les joueurs et les joueuses. "Un moment très agréable", explique-t-on parmi les présents. "C'était très sympa", confirme une autre source.

Emmanuel Macron avec les joueurs du XV de France © AFP

Emmanuel Macron a aussi souhaité bonne chance au XV de France, qui défiera les All Blacks ce samedi (21h). Un match au Stade de France auquel il ne pourra pas assister, son agenda étant déjà pris par un déplacement.

Avant de partir, le président de la République et Brigitte Macron ont pris le temps de poser pour une photo de groupe, et ils ont reçu des maillots de l'équipe de France, remis par les garçons ainsi que les filles de la sélection. "Les joueurs étaient très contents", résume-t-on chez les Bleus.