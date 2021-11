XV de France: le président Macron a déjeuné et échangé avec les Bleus

Emmanuel Macron s’est rendu ce lundi à Marcoussis pour y rencontrer le XV de France. Après avoir discuté avec les joueurs et joueuses des équipes tricolores, le président de la République a déjeuné avec les Bleus à cinq jours du duel contre les All Blacks au stade de France.

Vainqueurs mais brouillons contre l’Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15), le XV de France affrontera la Nouvelle-Zélande samedi prochain au stade de France (21h). A cinq jours du défi face aux All Blacks, Emmanuel Macron est venu rendre visite au groupe bleu présent au centre national de Marcoussis après son retour dimanche soir de Bordeaux.

Avec 30 minutes de retard sur l’horaire prévu, le président de la République, accompagné de sa compagne Brigitte Macron, est arrivé dans la commune essonnienne pour s’y entretenir avec les joueurs et joueuses français. Le chef de l’Etat a été accueilli par le président de la FFR, Bernard Laporte, puis il a salué les capitaines et sélectionneurs des deux équipes tricolores Antoine Dupont, Fabien Galthié, Gaëlle Hermet et Annick Hayraud.

"Il n'y a plus rien qui vous arrête jusqu'au Mondial"

Emmanuel Macron a souhaité un joyeux anniversaire à Antoine Dupont qui fête aujourd'hui ses 25 ans et vient d’être nommé pour le titre de joueur de l’année. A Gaëlle Hermet, capitaine des féminines, Emmanuel Macron a adressé ses félicitations pour la victoire contre les Black Ferns (38-13) samedi à Pau. "Il n'y a plus rien qui vous arrête jusqu'au Mondial", a même lancé le président français.

Lors d’un échange avec le XV de France féminin, les joueuses ont demandé à Emmanuel Macron s’il comptait venir à la Coupe du Monde féminine en octobre 2022 en Nouvelle-Zélande. Le président a répondu par un "euuuhhh" concédant qu’il devait bien se rendre dans le pays océanien mais qu’il y avait des échéances avant, sous-entendu, la Présidentielle 2022.

"Je dois aller en Nouvelle-Zélande mais cela dépend d'aurtes échéances, a lancé amusé Emmanuel Macron. Sur le Tournoi des VI Nations. J'ai plutôt envie avant. Sur le Tournoi, c'est le bon rendez-vous."

Emmanuel et Brigitte Macron déjeunent avec le XV de France © DR RMC Sport

Macron lundi, Dujardin mercredi ?

Après s’être entretenu avec les féminines, qui défieront à nouveau les Néo-Zélandaises samedi à Castres, le dirigeant national a déjeuné avec le XV de France masculin. Après ce moment de convivialité, une prise de parole a suivi sous une forme un peu particulière et à la manière des séminaires et interventions mises en place par Fabien Galthié et Raphaël Ibanez. Emmanuel Macron a quitté Marcoussis après avoir passé deux heures auprès des équipes de France. Il a conclu sa visite avec un mot d’encouragement pour le match des Bleus samedi contre la Nouvelle-Zélande: "Une étape avant le Mondial 2023, et la gagne pour samedi. Merde pour samedi."

Les personnalités et les célébrités se succèdent à Marcoussis. Fabien Galthié aime faire venir des personnalités françaises pour s’adresser au groupe comme ce lundi avec le président de la République. Mercredi, l’acteur français oscarisé, Jean Dujardin pourrait rendre visite aux Bleus pour parler de son parcours aux joueurs du XV de France. "Pour le groupe, c’est un temps inspirant, a précisé Raphaël Ibanez. Cela va donner de l’énergie au groupe."