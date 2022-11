XV de France: dans quelle forme est l'Australie, adversaire des Bleus ce samedi ?

L’Australie, dernière équipe à avoir fait tomber la France à l'été 2021, se présente en outsider contre les Bleus (ce samedi à 21h). Les Wallabies, qui vivent une année compliquée, préfèrent mettre la pression sur Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Face à la presse, les Australiens ont tous tenu le même discours quand il leur a été demandé de parler du XV de France, qu'ils affrontent ce samedi (21h) dans le cadre de l'Autumn Nations Series. "Depuis 15 ou 16 mois, ils ont beaucoup progressé, loue Dave Rennie, le sélectionneur. Ils ont à la fois des jeunes très talentueux, mais aussi des joueurs d’expérience, ce mix fait leur réussite. Pour moi oui, c’est la meilleure équipe du monde. Ils jouent très bien, font très peu d’erreurs, ils savent prendre des risques mais ils savent aussi beaucoup utiliser le terrain, dans le dos de la défense. Tout cela fait qu’ils sont très durs à battre."

Une manière de placer les Bleus comme larges favoris de cette confrontation. Car depuis la victoire des Wallabies contre la France en juillet 2021 (33-30), avec un effectif tricolore certes très remanié, les dynamiques ont bien changé. Fabien Galthié tient l’ossature de son équipe type et le XV de France, invaincu depuis, a remporté le Tournoi des VI Nations. "La France est la meilleure équipe sur les douze derniers mois, concède Bernard Foley, qui débutera à l’ouverture. Ils ont le meilleur joueur de l’année avec Antoine Dupont, ainsi que Romain Ntamack, qui est très bon en club et en sélection. C’est un beau challenge de jouer contre les meilleurs et de savoir ce qu’on pourra retirer de cette expérience." Un discours en toute modestie avant tout lié aux récents résultats de l’équipe de l’hémisphère sud…

"Un manque de consistance"

Pas sûr qu’affronter les Bleus au Stade de France redonne de la confiance à cette équipe marquée par une année 2022 difficile. Les hommes de Dave Rennie comptent six défaites en dix rencontres. Ils ont terminé troisième du Rugby Championship, giflés notamment 48-17 par l’Argentine le 13 août dernier. Après avoir battu l’Ecosse d’un tout petit point en fin de match (15-16) la semaine passée à Murrayfield, les coéquipiers du capitaine James Slipper peuvent enchaîner deux victoires pour la première fois depuis plus d’un an.

"On veut refaire une bonne performance. On a bien vu cette année que nous n'avons pas su être consistants, concède Slipper. Cette consistance est la clef pour nous. On s'est bien préparé, on essaie de s'améliorer et j'espère qu'on pourra montrer ça sur le terrain et mettre la France sous pression. Ils vont être durs à battre."

Les Australiens, qualifiés de "combattants et de cowboys" par Galthié, se méfient évidemment d’Antoine Dupont, souvent revenu dans les questions d’avant-match. "Il est incroyable. Il a un ‘jeu de course’ et un jeu au pied invraisemblable, très long. Il est le meilleur au monde, c’est dur de faire des comparaisons. On le respecte énormément et il est là pour de nombreuses années", admet Dave Rennie. Slipper loue quant à lui un collectif "impressionnant. Il y a beaucoup de grands joueurs, de garçons en forme... C'est le genre d'équipe où tu ne ressors pas un ou deux joueurs, c'est vraiment un collectif. Leur pack sera solide, derrière aussi." Avant d’ajouter, déterminé, que lui et ses coéquipiers venaient "dans ce superbe stade devant cette grande foule, pour gagner".