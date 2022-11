XV de France: Galthié se méfie de "cow-boys" australiens toujours dangereux

Fabien Galthié s'est présenté ce jeudi face à la presse pour dévoiler la composition du XV de France qui défiera l'Australie samedi à Saint-Denis. Le sélectionneur tricolore en a profité pour rappeler que les Wallabies restaient de redoutables adversaires même lorsqu'ils paraissent dans le dur.

Invaincu lors de ses dix derniers matchs, le XV de France a enflammé ses supporters avec un fabuleux Grand Chelem en début d'année. Avant de basculer sur 2023, les Bleus s'offent trois ultimes test-matchs contre l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon lors d'une tournée automnale à domicile. Avant de défier samedi les Wallabies au stade de France à Saint-Denis (21h), Fabien Galthié a partagé ses craintes face à un rival qui ne réussit pas souvent à la France.

"On écoute tout ce qui se dit. Nous on les regarde de près bien sûr, on les étudie. C’est peu comme pour les All Blacks quand on dit qu’ils ne sont pas biens. Les Blacks ont encore gagné le Four Nations, a rappelé le sélectionneur français ce jeudi depuis Marcoussis. Donc si on prend l’Australie, nous concernant, si on reprend les résultats de la France face à l’Australie depuis 2005… Pour avoir regardé les matchs. En 2014, le dernier match de l’Australie en France, il y a des joueurs encore présents. [...] En fait c’est une équipe que l’on bat peu. On les a très peu battus depuis 2005. La dernière fois c’était en Australie lors de la tournée (en 2021). Et sinon seulement trois fois."

"Les Australiens, ce sont aussi des combattants"

Privé de Paul Willemse, blessé pour une quinzaine de jours, le staff de l'équipe de France a regretté la perte d'un combattant dur au mal. Fabien Galthié le sait, les Wallabies ne manqueront pas le défi physique et les Bleus devront se montrer capables d'y faire face.

"En fait le regard que l’on vers eux, c’est que c’est une équipe double championne du monde, qui a une culture. Et qui a toujours ses qualités de joueurs de rugby à la fois inventifs, créatifs et solides ou puncheurs, a enchaîné Fabien Galthié avec méfiance. On connait bien les Australiens, ce sont aussi des combattants. Ils sont très durs. Ce sont de cow-boys. Ce sont des joueurs qui viennent de cette terre australe qui a une histoire récente. On ressent cela dans leur rugby, il n’y a pas de tabou."

Galthié impatient de défier "ce qui se fait de mieux dans le rugby moderne"

Fort de sa belle série de victoire, le XV de France est remonté au deuxième rang mondial derrière l'Irlande. En cas de sans-faute au mois de novembre, les Bleus pourraient même briguer la première place du classement de World Rugby. Seulement neuvièmes, les Wallabies rêvent de retrouver le gratin mondial après un léger creux. Et Fabien Galthié le sait pertinemment.

"C’est une équipe qui fait partie des nations majeures du rugby mondial, a conclu le patron des Bleus. C’est une opportunité de les affronter samedi pour se mesurer à ce qui se fait de mieux dans le rugby moderne."