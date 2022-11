XV de France: deux à quatre semaines d'absence pour Willemse

Touché à une cuisse à l'entraînement avec le XV de France, Paul Willemse sera indisponible pendant deux à quatre semaines. Les Bleus, qui affrontent l'Australie samedi pour le premier de leurs trois tests matchs, ne devraient pas pouvoir compter sur lui face à l'Afrique du sud voire contre le Japon.

Le deuxième ligne Paul Willemse, touché à une cuisse à l'entraînement avec le XV de France, sera indisponible pendant deux à quatre semaines, ont fait savoir ce jeudi l'encadrement tricolore et son club de Montpellier.

"Il s'agit d'une lésion musculaire qui le tiendra éloigné des terrains pour une quinzaine de jours, selon les experts médicaux", a d'abord expliqué le manager des Bleus Raphaël Ibanez, précisant que le joueur de 29 ans (24 sélections) s'était blessé lors d'une séance mardi à Marcoussis. "Paul Willemse a passé des examens complémentaires confirmant la présence d'une lésion musculaire au niveau de ses ischio-jambiers droits", qui "devrait (le) tenir éloigné des terrains pour une durée de quatre semaines", a ensuite indiqué le MHR sur son site.

Acteur majeur du Grand Chelem réalisé dans le dernier Tournoi des six nations, Willemse devrait donc être privé des trois tests d'automne de l'équipe de France, notamment celui contre l'Afrique du Sud, son pays d'origine, le 12 novembre à Marseille.

Flament préféré à Taofifenua

"C'est très malheureux pour Paul. On pense à lui, vraiment. Le prochain match est contre l'Afrique du Sud. C'est très dur pour lui et pour nous", a commenté le sélectionneur Fabien Galthié lors de l'annonce de sa composition d'équipe pour affronter les Wallabies samedi au Stade de France (21h00). "Ça a été un moment difficile de l'annoncer à l'équipe, mais il faut s'entraîner aussi à vivre des moments comme ça", a-t-il ajouté. "Le forfait de Paul Willemse, cela veut dire que nos entraînements sont sans concession. On se blesse aux entraînements parce que l'intensité et la vitesse sont supérieures à celle d'un match".

Fabien Galthié a choisi de remplacer le Sud-Africain d'origine par Thibaud Flament plutôt que Romain Taofifenua, au profil pourtant plus proche, mais qu'il préfère voir apporter sa puissance en fin de match.