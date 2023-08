XV de France: des cadres vont revenir samedi prochain

Après la défaite à Edimbourg (25-21), les Bleus vont de nouveau croiser la route de l’Ecosse samedi prochain. Après une large revue d’effectif, des changements devraient intervenir et des cadres de l’équipe ainsi revenir sur le terrain. La préparation va s’affiner.

Ils piaffent d’impatience. Pendant que leurs coéquipiers étaient en train de ferrailler en Ecosse ce week-end, 11 joueurs ont continué de peaufiner leur préparation physique à Marcoussis. Parmi eux, des finalistes du Top 14 à la saison à rallonge, Aldegheri, Flament, Alldritt, Dupont, Ntamack, Danty, Fickou ou encore Ramos. Mais dans l’Essonne, d’autres, qui se sont arrêtés bien avant ou ont été victime de blessure et qui vont rapidement avoir besoin de temps de jeu, ont aussi travaillé.

On pense à Charles Ollivon, qui a joué son dernier match avec le RC Toulon le 28 mai, face à l’UBB. A son coéquipier en club Gabin Villière, qui, après des mois de galère(s), a terminé le printemps avec seulement 120 minutes dans les jambes (un match complet lors de la demi-finale de Challenge Cup face à Trévise et une seule mi-temps en finale contre Glasgow). Ou encore à Damian Penaud, dont la dernière rencontre remonte à son au revoir aux supporters clermontois face au Racing, également le 28 mai. Il serait logique de les voir rentrer dans le groupe des 23 samedi prochain.

On peut ajouter à cette liste les six "réservistes" qui ont fait le voyage à Edimbourg. Baille, Marchand, Atonio, Verhaeghe, Lucu et Jaminet. Quelle place vont-ils prendre dès samedi à Saint-Etienne ? Invité de l’Intégrale Sport sur RMC, le responsable de l’attaque Laurent Labit a été clair concernant les joueurs dits "premium" de cette équipe. A-t-on une chance de voir les Dupont, Ntamack, Alldritt ? "Ils ont une chance de jouer. Même eux veulent jouer. Déjà, le week-end dernier, ils auraient souhaité se déplacer en Ecosse". Le staff a dû calmer les ardeurs.

"De grandes chances que la plupart soit sur le terrain samedi"

"On leur a expliqué que c’était beaucoup trop tôt par rapport à leur saison", poursuivait le technicien. "Notamment par rapport aux compétitions qu’ils avaient fait. Mais effectivement, il y a de grandes chances que la plupart soit sur le terrain samedi". Hormis les trois blessés Cros (adducteur), Taofifenua (ischio) et depuis samedi Bamba (entorse de la cheville gauche), il faudra tout de même trancher. Donner du temps à un Florian Verhaeghe en 2e ligne ? Mais aussi à Melvyn Jaminet, qui a terminé sa saison sur une blessure à la cheville le 22 avril au Stade Français et qui n’a plus rejoué depuis ? Leur sort sera scruté, alors que le même Laurent Labit disait la semaine passée que les 42 n’avaient pas l’assurance de tous jouer sur cette préparation.

Peut-être alors revoir des hommes qui ont donné satisfaction, Pierre Bourgarit et Yoann Tanga en tête, certainement pas cités de la sorte sur notre antenne par Labit pour rien, ou d’autres qui ont eu peu de temps de jeu (on pense à Baptiste Serin). Mais également faire rentrer la cavalerie. On aurait alors un XV de France encore un peu "panaché", entre derniers finisseurs à voir et titulaires à "décrasser". Avant de passer - face aux Fidji (19 août) et encore plus contre l’Australie (26 août), avec l’annonce de la liste des 33 entre les deux (le lundi 21) - à une équipe plus proche de celle qui débutera le Mondial. Mais une chose est sûre : Geoffroy-Guichard va voir des cadors des Bleus.