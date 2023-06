XV de France: Dulin, Serin, Gailleton, Bielle-Biarrey... Des surprises avec les tauliers dans la première liste des 42 avant le Mondial

La première liste des Bleus en vue de la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre) sera dévoilée ce mercredi après-midi. 42 joueurs pour le premier stage qui débutera à Monaco le lundi 3 juillet. On y trouvera du classique, avec les tauliers du XV de France, mais aussi de la jeunesse (Gailleton, Bielle-Biarrey) et des revanchards (Serin, Dulin). Même si rien n’est encore définitif pour le Mondial, c’est une première tendance.

Ils sont déjà tous prévenus. Ce mardi, le staff des Bleus, enfin ceux qui se sentaient de le faire, ont passé la journée à prévenir les heureux élus et les grands déçus de la liste des 42 pour la préparation du Mondial, qui sera communiquée ce mercredi. Pas l’exercice le plus facile, avouons-le.

Quarante-deux joueurs seront du début de l’aventure de la Coupe du monde, rendez-vous est pris à Monaco le lundi 3 juillet. Les entraîneurs, qui seront sur place trois jours avant pour anticiper, ont donc terminé leur réflexion. Et dans l’ensemble, peu de surprise dans cette liste, tous les cadors sont là. Et si le signal est dur à digérer pour les absents, rien ne sera perdu. On y revient.

Le noyau dur est là. Baille, Gros, Atonio, Wardi, Marchand, Mauvaka, Flament, Taofifenua, Willemse, Woki, Alldritt, Cros, Ollivon, Cretin, Macalou, Dupont, Lucu, Ntamack, Jalibert, Danty, Fickou, Moefana, Vincent, Penaud, Villière, Dumortier, Ramos et Jaminet ont même de bonnes chances de croire, sauf pépin ou méforme, qu’ils feront partie de la liste officielle des 33 annoncée le 21 août prochain. La majorité, vainqueur du Grand Chelem 2022 (sauf Macalou, Jalibert, Vincent et Dumortier), dispose d’une solide immunité aux yeux du sélectionneur Fabien Galthié.

Rien n'est définitif

Ensuite, on retrouve des habitués du groupe de 42 qui prépare les matchs de tournée d’automne ou du Tournoi des 6 Nations. Les Aldegheri, Laclayat, Chalureau, Bécognée, Boudehent, Hastoy font partie du paysage des Bleus. Ils sont à l’affût pour intégrer le groupe définitif et ont les faveurs du staff. A leurs côtés, comme annoncé par Le Parisien, des revenants ont bénéficié de leur forme du moment. Présent à Marcoussis au début du mois de juin et à son avantage avec le RC Toulon en fin de saison, le demi de mêlée Baptiste Serin a gagné son ticket. Tout comme les Rochelais Pierre Bourgarit et Brice Dulin, revenant dont la dernière et 36e sélection remonte au 26 mars 2021 (défaite face à l’Ecosse), tous deux prépondérants dans la grande saison du Stade Rochelais.

Retenus en France au détriment d’un voyage en Afrique du Sud pour y jouer la Coupe du monde U20 qui démarre ce samedi, les polyvalents Emilien Gailleton (centre-ailier) et Louis Bielle-Biarrey (ailier-arrière), deux jeunes espoirs du rugby français mais zéro sélection au compteur, sont également dans cette liste. Et pour eux, cette polyvalence, grande qualité aux yeux du staff, est un atout. Ce sera d’ailleurs un argument de poids pour quiconque veut intégrer les 33. A l’instar de Cameron Woki, que le staff peut considérer comme un 3e ligne vu l’essor de Flament.

Mais, à l’instar d’Anthony Jelonch, Yacouba Camara ou Sipili Falatea, toujours blessés et non convoqués, rien n’est définitif. Ils ont d’ailleurs été prévenus. Car les organismes seront soumis à rude épreuve d’un point de vue athlétique à Monaco et même si les collisions seront dans l’ensemble mesurées, on jouera au rugby. Et le staff adaptera la préparation selon les états de fraîcheur, sans commune mesure entre un joueur qui s’est arrêté à la fin de la phase régulière et un autre qui a joué jusqu’en finale (entre Ollivon et Dupont par exemple). A l’inverse, blessé samedi en finale du Top 14, absent huit semaines et toujours sans nouvelle de World Rugby concernant son éligibilité, le 2e ligne Emmanuel Meafou est pour le moment le grand absent. Une deuxième liste de 42 sera annoncée courant juillet pour le deuxième stage, à Marcoussis, qui débutera le 24. Avant les matchs de préparation (Ecosse deux fois, Fidji et Australie), entrecoupés de la liste définitive des 33, le 21 août. Ce n’est donc qu’un premier chapitre. Mais il est important d’en être.