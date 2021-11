XV de France: Jaminet titulaire et buteur contre l’Argentine

L’arrière perpignanais du XV de France Melvyn Jaminet, qui sera titulaire samedi soir contre l’Argentine, sera aussi le buteur des Bleus, selon nos informations.

Double responsabilité pour Melvyn Jaminet. Révélation de la dernière tournée des Bleus en Australie, le jeune arrière de Perpignan (22 ans) aura l’occasion de confirmer, en France cette fois-ci. Jaminet sera en effet titulaire dans le XV tricolore, samedi soir contre l’Argentine au Stade de France (21h). Mais ce n’est pas tout.

Selon les informations de RMC Sport, il sera aussi le buteur des Bleus. Le Catalan a été préféré dans ce rôle au Bordelais Matthieu Jalibert, pourtant meilleur réalisateur du Top 14 et qui semblait tenir la corde la semaine dernière.

Des Bleus bien armés pour le jeu au pied

"Le choix du buteur est tranché pour nous, avouait Laurent Labit mardi en conférence de presse. Après, on laisse les joueurs travailler tous de la même façon, il leur reste un jour et demi d’entraînement. C’est important d’avoir plusieurs buteurs. Il y a toujours la blessure, le coaching, qui font que ça peut changer."

Melvyn Jaminet (trois sélections contre les Wallabies cet été) sera un atout de plus samedi soir. Avec Matthieu Jalibert, Romain Ntamack et Antoine Dupont, les Bleus seront bien armés pour jouer au pied. Le joueur de l'USAP, lui, a pris ses repères dans ce rôle de buteur lors de l’entraînement à haute intensité de mercredi après-midi à Marcoussis, veille de l’annonce du XV de départ. On l’a ainsi vu taper les coups de pied durant la séance, comme il a l’habitude de le faire à Perpignan, avec 58 points inscrits et 77,8% de réussite au pied cette saison en Top 14.