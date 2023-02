XV de France: la compo face à l’Irlande sans changement

Le staff du XV de France a reconduit la composition de départ pour le déplacement en Irlande samedi (15h15) que celle qui avait débuté en Italie (24-29), dimanche dernier. Il y a tout de même du changement sur le banc.

Comme attendu, le staff du XV de France n’a effectué aucun changement dans son XV de départ pour affronter l’Irlande, samedi (15h15) à Dublin lors de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. Fabien Galthié, sélectionneur, a annoncé ce jeudi midi la même composition que celle qui avait débuté en Italie (24-29), dimanche dernier lors de la première journée.

Anthony Jelonch est bien présent en troisième ligne. Jeudi, le Toulousain avait travaillé individuellement et laissé Sekou Macalou le remplacer lors de l'opposition à allure modérée contre l'équipe de la police romain. Une simple précaution pour préserver le joueur "fatigué" après son intense activité à Rome (20 plaquages). Sa participation au choc face à l’Irlande ne faisait aucun doute et l’ancien joueur de Castres accompagnera bien Grégory Alldritt et Charles Ollivon en troisième ligne.

Cros et Couilloud sur le banc

Paul Willemse et Thibaut Flament sont reconduits en deuxième ligne, tout comme Uini Atonio, Julien Marchand et Cyril Baille en première ligne. Chez les trois quarts, le Lyonnais Ethan Dumortier fêtera sa deuxième sélection sur l’aile gauche une semaine après avoir fêté ses grands débuts internationaux par un essai contre l’Italie. Damian Penaud occupera l’autre aile alors que Gaël Fickou et Yoram Moefana seront associés au centre. Thomas Ramos enchaîne à l’arrière. Pas de surprise non plus en charnière avec les indéboulonnables Romain Ntamack et le capitaine Antoine Dupont.

Très bon lors de son entrée en jeu à Rome (avec un essai), Matthieu Jalibert se contentera encore d’un rôle de finisseur. Les seuls changements effectués par le staff se trouvent sur le banc où vont s’asseoir le troisième ligne François Cros et le demi de mêlée Baptiste Couilloud à la place respectivement du deuxième ligne Thomas Lavault et de Nolann Le Garrec, qui n’étaient pas entrés en jeu en Italie.

La compo du XV de France contre l'Irlande:

Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants: Barlot, Wardi, Falatea, Cros, Taofifenua, Macalou, Couilloud, Jalibert