XV de France: vers la même compo en Irlande, Jelonch préservé mercredi

Le staff du XV de France ne devrait pas toucher au quinze de départ qui va affronter l’Irlande ce samedi lors de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. Même si le troisième ligne Anthony Jelonch, fatigué, a travaillé individuellement et à été remplacé dans l’équipe par Sekou Macalou ce mercredi. François Cros et Baptiste Couilloud devraient intégrer le banc.

On ne change pas une équipe qui gagne. Et ce staff tricolore n’est pas un adepte du chamboule-tout après des années à modifier les équipes d’un week-end sur l’autre. C’est dans cet esprit que le XV de France vainqueur en Italie (24-29) devrait être reconduit par Fabien Galthié. Ce mercredi, au centre sportif olympique de Rome, les Bleus ont travaillé collectivement, à allure modérée, face à l’équipe de la police romaine, en opposition pour l’occasion.

>> Italie-France (24-29)

Jelonch préservé car "fatigué"

Et les quinze joueurs de dimanche dernier étaient sur le terrain, à une exception près: le troisième ligne Anthony Jelonch s’est contenté d’un travail physique individuel à part, avec les préparateurs Nicolas Jeanjean et Gaetan Boissard.

Courses, appuis, le troisième ligne toulousain a transpiré mais il était dispensé de contacts. Pour expliquer ce traitement personnel, la communication du XV de France a expliqué qu’il était "fatigué" du fait d’un nombre de plaquages important contre l'Italie (20).

Pour le remplacer, c’est le Parisien Sekou Macalou qui officiait au poste de numéro six, aux côtés de Grégory Alldritt et Charles Ollivon, dans un pack inchangé concernant les autres postes. Anthony Jelonch devrait rapidement retrouver ses coéquipiers, on n’imagine pas le staff se priver d’un de ses plus ardents guerriers avant le choc à Dublin.

Chez les trois-quarts, rien n’a bougé également, avec Thomas Ramos toujours aligné à l’arrière notamment. Pour le reste, les Bleus ont travaillé ensuite par ateliers, avec William Servat sur les mêlées et Karim Ghezal sur les touches.

Cros et Couilloud sur le banc?

Les seules nouveautés pourraient finalement concerner le banc des remplaçants. Le Toulousain François Cros est pressenti pour prendre la place du deuxième ligne rochelais Thomas Lavault et à la mêlée, Baptiste Couilloud récupèrerait celle de Nolann Le Garrec, ces deux derniers n’étant pas rentrés dimanche dernier face à l’Italie.

Fabien Galthié annoncera officiellement le composition de l’équipe jeudi à midi à Rome. Les Bleus rallieront Dublin dans la foulée, avec un départ prévu en début d’après midi.

La compo probable du XV de France contre l'Irlande:

Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Baille.



Remplaçants: Barlot, Wardi, Falatea, Cros, Taofifenua, Macalou, Couilloud, Jalibert.