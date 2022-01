XV de France: le casse-tête de Galthié avec les Toulousains positifs au Covid

Le XV de France va entamer sa préparation en vue du Tournoi des Six Nations ce dimanche à Aubagne. Quarante-deux joueurs sont convoqués par Fabien Galthié et son staff, mais parmi eux, cinq joueurs toulousains, qui ont contracté le Covid cette semaine. De quoi perturber le début de la préparation ?

Quand vous avez dix joueurs du Stade Toulousain dans votre liste, s’apercevoir que ce club déplore un cluster dans ses rangs ne doit pas vous réjouir. C’est pourtant ce qui est arrivé à Fabien Galthié cette semaine. Même si le sélectionneur a assez d’expérience pour se dire que c’est le lot de beaucoup de techniciens de nos jours et qu’il faudra également passer le dernier week-end et ses matchs de Coupe d’Europe pour être totalement rassuré quant à la bonne santé des quarante-deux appelés, on imagine qu’il se serait volontiers passé de cette nouvelle.

Surtout quand votre charnière titulaire est concernée. Le cas le plus épineux concerne peut-être Antoine Dupont, qui après en avoir fini avec sa douleur au genou, a été contaminé. Au jeu d’un calcul assez serré, le meilleur joueur du monde espère être au rendez-vous du dimanche soir, test négatif et isolement de cinq jours au total en poche. Car on ne doit pas perdre de temps avec lui. Il désirait à la base participer au match contre les Wasps, ce que son entraîneur Ugo Mola a refusé par prudence, et devait faire son retour sur les terrains face à Cardiff. Rencontre qui n'aura pas lieu.

Dupont pourrait-il jouer contre l'Italie après huit semaines sans match ?

Contamination, report du match, et on retrouve un Dupont qui n’a plus joué la moindre minute depuis le 11 décembre et le match aller à Cardiff. Il faudra donc faire un choix le concernant : soit le libérer au sein de la liste des quatorze joueurs qui retourneront en club mercredi soir pour disputer la 16e journée du Top 14 (Toulouse affronte le Racing 92 samedi prochain), soit accepter qu’Antoine Dupont aborde le premier match face à l’Italie huit semaines après son dernier match, dont quatre sans entraînement collectif.

Pour les autres Bleus en provenance de Toulouse, c’est une histoire de timing. Positif en début de semaine, le talonneur Peato Mauvaka ne devrait pas avoir de souci pour répondre présent ce dimanche. Idem pour Cyril Baille. Mais les autres, à savoir Anthony Jelonch et Romain Ntamack, ont été détectés plus tard. Pourront-ils être là au début de la préparation ? A deux semaines de France-Italie, Fabien Galthié voudra-t-il les remplacer, même temporairement, pour pouvoir d’emblée travailler dans le confort que lui amène la présence de 42 éléments ? Difficile de mobiliser des remplaçants pour de temps. Réponse ce dimanche en tous cas.