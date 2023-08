XV de France: le discours touchant d’un jeune rugbyman devenu paraplégique qui a ému Galthié et les Bleus

Mathias Dantin, un jeune rugbyman devenu paraplégique après un match en fin d’année dernière, a passé une journée avec le XV de France lors de son stage de préparation à Capbreton (Landes). Il a notamment tenu un discours émouvant face à Fabien Galthié et ses joueurs.

Il a essuyé une larme sous ses lunettes noires. Fabien Galthié a été particulièrement touché par le témoignage de Mathias Dantin, un rugbyman devenu paraplégique après un match, qui est venu passer une journée avec le XV de France lors de son stage de préparation à Capbreton (Landes). Avant la deuxième rencontre face à l’Écosse, qui a eu lieu samedi à Saint-Etienne (30-27).

Le jeune homme, aujourd’hui en fauteuil roulant, a été victime d’un grave accident lors d’un match de rugby en décembre dernier. Après avoir passé trois semaines intubé et deux mois en réanimation, il a trouvé la force d’affronter sa terrible épreuve. En sachant qu’il ne pourrait plus jamais pratiquer son sport préféré.

"C’est le match de ma vie"

"Ça a été des moments très durs, mais je me suis battu, a expliqué Mathias Dantin face aux joueurs et au staff du XV de France, comme le montre une vidéo diffusée par la fédération. Quand j’étais dans le mal, j’ai reçu la visite de certaines personnes du Stade Toulousain, je les remercie encore, parce que ce sont des joueurs qui m’ont donné de la force. Autant que vous, autant que tous les messages que j’ai reçus de la famille du rugby."

"Vous avez participé à mon évolution, au fait que je sois là aujourd’hui et que je bouge certaines parties de mon corps, a-t-il poursuivi devant une assistance émue. Tout ça pour vous dire merci et vous dire qu’il faut y croire, qu’il faut toujours se dire qu’on peut mieux faire. Vous l’avez déjà en tête, mais je pense que c’est bien d’y penser et de vous dire qu’il y a des gens qui prennent exemple sur vous, comme moi j’ai pris exemple sur vous. Et qui ont cet espoir de se battre (…) Le rugby, c’est fini pour moi mais c’est toujours un match que je fais, c’est le match de ma vie."

Noah, Karabatic, Dujardin…

Ces dernières semaines, plusieurs personnalités sont venues à la rencontre des joueurs du XV de France pour leur donner de la force avant la Coupe du monde 2023 (qui aura du 8 septembre au 28 octobre dans l’Hexagone). Yannick Noah, Didier Deschamps, Nikola Karabatic, Philippe Lucas, Françis Cabrel et Jean Dujardin ont ainsi pu échanger avec les coéquipiers d’Antoine Dupont, qui poursuivront leur préparation face aux Fidji samedi à Nantes (21h05).