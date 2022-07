XV de France: le Japon touché par plusieurs cas de covid

Plusieurs joueurs du Japon ont renoncé au test-match face à la France, samedi à Toyota (8h) en raison de plusieurs cas de covid. La rencontre se jouera sous une étouffante chaleur qui va mettre les organismes à rude à épreuve.

Les joueurs du XV de France se préparent à leur premier test-match face au Japon sous de fortes chaleurs. Ce devrait encore être le cas samedi au moment du coup d’envoi (8h) à Toyota contre les Brave Blossoms. Dans cette ville de la préfecture d’Aichi, la température dépasse les 35 degrés et l'humidité frôlera les 70% au coup d'envoi, compliquant d'autant le jeu.

"Je perds cinq kilos à chaque entraînement!", lance le capitaine japonais

Habitués à ces conditions, les locaux sont prêts au combat et suent eux aussi à très grosses gouttes. "Je ne peux pas lutter contre le climat", a souri le pilier du Japon Keita Inagaki (31 ans, 45 sélections) en conférence de presse. "Je bois de l'eau, a-t-il ajouté. Pas que pendant les matches. Je bois beaucoup d'eau. Je perds cinq kilos à chaque entraînement! Il va faire chaud samedi... mais ce sera pareil pour la France. Heureusement, il y aura des waterbreaks pendant le match."

Outre la chaleur, la pandémie est également venue jouer les troubles-fêtes: le talonneur Shota Horie, comme le demi de mêlée Naoto Saito et l'arrière Ryuji Noguchi ont ainsi été testés positifs au Covid jeudi. Et le demi d'ouverture Takuya Yamasawa, annoncé titulaire, a dû déclarer forfait pour "suspicion de Covid", a précisé la Fédération japonaise de rugby. Seungsin Lee (21 ans, 3 sélections), initialement remplaçant, le remplace et Shane Gates, ouvreur ou centre des NTT Communications Shining Arcs, qui prend place sur le banc.

"Il n'y a pas de souci", a tempéré Inagaki, "si quelqu'un est absent, il y a quelqu'un d'autre pour le remplacer. On se prépare pour affronter n'importe quelle situation. Il n'y a pas de confusion dans l'équipe". Le XV de France affrontera le Japon une deuxième fois le 9 juillet.

La composition du Japon: Yamanaka - Van den Heever, Riley, Nakano, Fifita - (o) Lee, (m) Shigeno - Gunter, Tatfu, Leitch - Cornelsen, Vanderwalt - Valu, Sakate (cap), Inagaki

Remplaçants: Hashimoto, Morikawa, Kakinaga, Dearns, Makisi, Nakajima, Gates, Takahashi

La composition de la France: Jaminet - Penaud, Vakatawa, Moefana, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon (cap), Tanga, Cretin - Jolmès, Flament - Bamba, Mauvaka, Gros

Remplaçants: Bourgarit, Priso, Falatea, Lavault, S.Tolofua, Macalou, Couilloud, Hastoy