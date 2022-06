XV de France: la compo des Bleus face au Japon avec deux novices

Le staff du XV de France a dévoilé ce jeudi la composition pour le premier test-match au Japon, samedi (8h) à Toyota. Le troisième ligne Yoan Tanga et le deuxième ligne Thomas Jolmès fêteront leur première sélection.

Plus de trois mois après son dernier match face à l’Angleterre lui ayant offert le tournoi des VI Nations, l’équipe de France présentera un visage très renouvelé face au Japon, samedi (8h) pour le premier de ses deux test-matchs. Seulement deux joueurs titulaires face aux Anglais conservent leur place dans la composition dévoilée par le staff, ce jeudi: Melvin Jaminet à l’arrière et Damian Penaud sur l’aile.

Les grands retours d'Ollivon et Jalibert

Malgré l'absence de nombreux cadres laissés au repos (Dupont, Ntamack...) ou engagés en finale du Top 14 (cela concerne des Montpelliérains et Castrais, les Bleus ont tout de même fière allure avec de nombreux habitués comme Charles Ollivon, capitaine, qui fait son grand retour en sélection après plus d’un an d’absence en raison d’une grave blessure (rupture du ligament croisé du genou gauche en juin 2021). Matthieu Jalibert, qui n’a plus joué avec les Bleus depuis le succès de prestige face à la Nouvelle-Zélande (40-25) en raison de blessures au quadriceps, profite de l’absence de Romain Ntamack pour prendre place à l’ouverture.

Il formera la charnière avec le demi de mêlée Maxime Lucu, habituelle doublure d’Antoine Dupont. Le duo sera à la baguette devant la paire de centres composée de Virimi Vakatawa et Yoram Moefana, habitués de cette équipe. C’est également le cas du troisième ligne Dylan Cretin, du deuxième ligne Thibaud Flament, des piliers Demba Bamba et Jean-Baptiste Gros et du talonneur Peato Mauvaka, très intégrés dans la rotation de Fabien Galthié et promus titulaires cette fois. Matthis Lebel (2 sélections) aura aussi sa chance à l'aile dans une équipe de 25 ans de moyenne d'âge (pour 11 sélections de moyenne).

Cette tournée est aussi une chance pour les novices retenus. Deux d’entre eux seront titulaires et fêteront leur première cape au Toyota Stadium: le troisième ligne Yoan Tanga (Racing 92) et le deuxième ligne Thomas Jolmès (Union Bordeaux-Bègles). Le deuxième ligne Thomas Lavault, remplaçant, devrait aussi avoir l’honneur de cette première sélection en cours de cette rencontre. Avec deux ambitions: marquer des points (comme Jaminet l'année dernière en Australie) dans l’esprit du staff à un an de la Coupe du monde mais aussi viser le record de victoires consécutives (ils en sont à 8) de l’histoire des Bleus.

Le XV de France face au Japon: Jaminet - Penaud, Vakatawa, Moefana, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon (cap), Tanga, Cretin - Jolmès, Flament - Bamba, Mauvaka, Gros

Remplaçants: Bourgarit, Priso, Falatea, Lavault, S.Tolofua, Macalou, Couilloud, Hastoy