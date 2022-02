XV de France: le pilier des bleus Mohamed Haouas enfin jugé pour cambriolages

Le procès pour cambriolages de Mohamed Haouas, joueur du XV de France, a lieu ce vendredi à Montpellier. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2014.

Il va enfin être fixé, après plus d'un an d'attente. Mohamed Haouas comparaît ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Le joueur de rugby de 27 ans, pilier du XV de France (12 sélections), est jugé pour vol en réunion avec effraction, dans le cadre d'une affaire de cambriolages de bureaux de tabac. Les faits remontent à 2014.

"Je ne suis pas un criminel. J'ai peur qu'on salisse mon image alors que j'ai travaillé dur toute ma vie pour en arriver là", a-t-il déclaré à son arrivée au tribunal, selon des propos rapportés par la Gazette de Montpellier.

De nombreux reports

Ce procès devait initialement avoir lieu le 29 janvier de l'an dernier. Mais pour diverses raisons, l'audience a été reportée plusieurs fois: d'abord au 28 mai, puis au 24 septembre, ensuite au 7 janvier 2022 avant d'arriver enfin à la date du 4 février.

Le calendrier judiciaire entre en conflit avec l'agenda sportif du joueur. L'audience survient à la veille du match de son équipe, Montpellier, contre Pau, prévu samedi après-midi pour la 17e journée de Top 14. Son entraîneur, Philippe Saint-André, qui s'est rendu au tribunal pour assister au procès, a prévu de le titulariser. Aussi, ces derniers jours, l'international se trouvait avec les Bleus pour le stage de préparation en vue du Tournoi des VI nations. Mais le sélectionneur Fabien Galthié ne l'a pas retenu pour le premier match de la compétition, qui se tient dimanche contre l'Italie.

Il avait 19 ans

En 2014, la police enquêtait sur une série de cambriolages de bureaux de tabac survenus entre février et avril dans la ville de Montpellier et ses alentours. Interpellé, Mohamed Haouas, alors âgé de 19 ans, avait passé quatre jours de détention provisoire en maison d'arrêt, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Le travail des enquêteurs avait permis de mettre en lumière un mode opératoire identique sur tous ces méfaits, impliquant de deux à trois personnes, cagoulées et armées de barres de fer, d'après Midi Libre.

Des traces ADN avaient été retrouvées et constituent le principal élément à charge contre Mohamed Haouas, selon France Bleu. Son empreinte aurait été retrouvée sur l'élastique d'une lampe frontale abandonnée dans un des bureaux de tabac. La justice s'appuie aussi sur des images de vidéo-surveillance, suggérant qu'un homme au gabarit similaire à celui du rugbyman faisait partie du gang.

En septembre dernier, l'avocat de Mohamed Haouas avait expliqué que le pilier du XV de France était "déçu" par les reports de son procès car il voulait "s'en débarrasser" au plus vite. "C'est vieux, tout ça, pour lui", avait-il ajouté. Titularisé pour la première fois en équipe de France en février 2020 pour le choc du Tournoi des six nations face à l'Angleterre, le joueur du MHR est aujourd'hui incontournable au sein de la première ligne du XV tricolore. Arrivé au rugby sur le tard, à 15 ans, grâce à une opération du Conseil général de l'Hérault organisée dans son quartier du Petit Bard à Montpellier, l'ancien adepte de taekwondo a très vite trouvé sa place dans le milieu du rugby.